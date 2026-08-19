Capturan a ‘Moisés’, jefe de finanzas, y a 3 integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

El Ejército Nacional capturó a alias ‘Moisés’ o ‘El Viejo’, señalado cabecilla de finanzas del Frente Resistencia Campesina de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a otros tres presuntos integrantes de esa estructura, durante combates registrados en la vereda Monterrey, municipio de San Alberto, Cesar.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 de la mañana de este 19 de agosto, cuando tropas que desarrollaban la operación ‘Aquiles’ entraron en combate con integrantes de esa estructura armada. Uno de los cuatro capturados resultó herido, recibió atención de un enfermero de combate y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Según información militar, alias ‘Moisés’, también conocido como ‘El Viejo’, figura como cabecilla de finanzas de esa estructura. Tras los combates, las tropas incautaron seis pistolas, 142 cartuchos calibre 9 milímetros, 11 proveedores y dos artefactos explosivos improvisados.

Además, fueron encontrados tres radios de comunicación, cinco celulares, una antena Starlink, prendas y elementos alusivos a las ACS. También fueron incautados dos kilogramos de clorhidrato de cocaína y una motocicleta Yamaha XTZ 250.

Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.