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29 sep 2026 Actualizado 01:24

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Justicia

Negaron tutela a alias ‘Pinocho’ y ‘Muñeca’ de los Pachenca en medio de operativos para capturarlos

Esta dupla criminal dirige actualmente las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que delinquen en Magdalena y La Guajira.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho

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El Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó la tutela presentada por Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado jefe de Los Pachenca, y su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, quienes alegaban la vulneración de varios de sus derechos fundamentales en medio de las acciones adelantadas por las autoridades para lograr su captura.

Los accionantes acudieron a la justicia solicitando protección de sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y paz.

Lea también: ACSN desmiente comunicado de sometimiento a la justicia de ‘Pinocho’

Tras estudiar los argumentos expuestos en la acción constitucional, el Juzgado 70 Administrativo de Bogotá determinó que no había lugar a conceder el amparo solicitado por los hermanos Castillo Carrillo.

En la parte resolutiva de la decisión, el despacho señaló:

“Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y paz solicitado por Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo”.

La tutela fue presentada en momentos en que las autoridades mantienen operativos y acciones judiciales encaminadas a ubicar y capturar a los dos señalados integrantes de Los Pachenca.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal que tiene presencia en la región Caribe. Su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como alias Muñeca, también es requerido por las autoridades.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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