De La Espriella solicita vuelo humanitario para exmilitar que libra con afección pulmonar en EE.UU.

Con lágrimas en sus ojos, recibió Henry Camargo, la noticia de la gestión de un vuelo humanitario para su retorno a Colombia, en medio de la lucha que ejerce contra una grave afección pulmonar.

Henry Camargo, fue un soldado de las Fuerzas Militares por más de 20 años y hoy padece de una grave enfermedad pulmonar, por la que requiere un transplante de urgencia.

El caso se lo hizo saber al presidente Abelardo De La Espriella, a través de un video en el que le solicitó ayuda y le pidió que le gestionara el tratamiento que necesita de urgencia para su recuperación.

El video llegó a las manos al presidente De La Espriella, quien le solicitó al cónsul en Nueva York, Camilo Louis, que gestionara un vuelo humanitario para traer al exmilitar a Colombia.

El cónsul visitó al exmilitar quien estaba en una clínica de Estados Unidos, y le contó que en Colombia le brindarán el transplante que necesita para la afección respiratoria.

“Hermano Henry: te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”, le dijo el alto mandatario al exmilitar.