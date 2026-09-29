De La Espriella solicita vuelo humanitario para exmilitar que libra con afección pulmonar en EE.UU.
El presidente respondió al exsoldado quien a través de un video le solicitó ayuda.
Con lágrimas en sus ojos, recibió Henry Camargo, la noticia de la gestión de un vuelo humanitario para su retorno a Colombia, en medio de la lucha que ejerce contra una grave afección pulmonar.
Henry Camargo, fue un soldado de las Fuerzas Militares por más de 20 años y hoy padece de una grave enfermedad pulmonar, por la que requiere un transplante de urgencia.
El caso se lo hizo saber al presidente Abelardo De La Espriella, a través de un video en el que le solicitó ayuda y le pidió que le gestionara el tratamiento que necesita de urgencia para su recuperación.
El video llegó a las manos al presidente De La Espriella, quien le solicitó al cónsul en Nueva York, Camilo Louis, que gestionara un vuelo humanitario para traer al exmilitar a Colombia.
El cónsul visitó al exmilitar quien estaba en una clínica de Estados Unidos, y le contó que en Colombia le brindarán el transplante que necesita para la afección respiratoria.
“Hermano Henry: te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”, le dijo el alto mandatario al exmilitar.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...