Gobierno declara insubsistente al coronel (r) Juan Carlos Mazo como presidente de Indumil

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente el nombramiento del coronel de la reserva activa Juan Carlos Mazo Giraldo como presidente de la Industria Militar (Indumil), según establece el Decreto 1211 del 13 de agosto de 2026, firmado por el jefe de Estado y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López.

Mazo Giraldo había sido nombrado en propiedad como presidente de Indumil mediante el Decreto 1103 del 30 de agosto de 2024 y se posesionó el 3 de septiembre de ese año. Durante el anterior gobierno también se desempeñó como asesor del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y su trayectoria ha estado principalmente vinculada a áreas de inteligencia y contrainteligencia militar. La página oficial de Indumil todavía lo registra como presidente.

El decreto explica que la Presidencia de Indumil es un cargo de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, por lo que su nominador cuenta con discrecionalidad para efectuar el retiro mediante la declaratoria de insubsistencia.

Tras la salida de Mazo, el Gobierno decidió encargar como presidente de Indumil al vicealmirante de la reserva activa Jorge Iván Gómez Bejarano, al señalar que cumple con los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el cargo. La decisión comenzó a regir desde la expedición del decreto, el 13 de agosto.