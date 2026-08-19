Presidente Abelardo de la Espriella firmará decreto de emergencia económica tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles, 19 de agosto, que declarará la emergencia económica en Colombia para atender a las víctimas y reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto del 10 de agosto.

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“Firmaremos, junto a todos los ministros, el decreto madre de la emergencia económica”, afirmó.

“No se trata solo de reconstruir viviendas, sino de recuperar comercios e infraestructura pública esencial como escuelas, hospitales y obras indispensables para la vida de las comunidades”, agregó.

El mandatario de los colombianos explicó que dicho decreto es fundamental para afrontar la tragedia, pues el país pasa por la situación fiscal “más compleja” de su historia como República.

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“En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, pero Colombia enfrente una realidad fiscal extraordinariamente difícil”, afirmó.

Señaló que cerca 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública.

De esta manera, confirmó que reducirán gastos asociados a programas de la administración Petro que no son prioritarios “ante las necesidades actuales del país”, aunque explicó que esto no afectará a los colombianos más necesitados.

Escuche la alocución completa del presidente Abelardo de la Espriella aquí:

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