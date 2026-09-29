Cortes de agua en Bogotá y 3 municipios entre el 28 de septiembre y 2 de octubre: ¿Está su barrio?
Conozca en qué zonas se realizarán las intervenciones, que derivarán en la suspensión temporal del servicio
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) público en su página oficial y redes sociales, las zonas en las que se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento de las redes hidráulicas.
Estas intervenciones a la infraestructura del suministro de agua se llevan a cabo con la finalidad de reducir daños mayores dentro de las tuberías y otros implementos que la componen, por lo que es necesario cerrar el paso del recurso mientras se ejecutan estas obras.
¿Cuáles son las localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana?
Según el Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios que tendrán suspensión del servicio en algunos de sus barrios:
- San Cristóbal
- Kennedy
- Ciudad Bolívar
- Barrios Unidos
- Fontibón
- Candelaria
- Puente Aranda
- Usme
- Bosa
- Tunjuelito
- Suba
Los municipios con suspensión del servicio son:
- Soacha
- Gachancipá
- Sopo
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¿En qué barrios habrá cortes de agua?
Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.
Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, en lapsos de mínimo 4 horas hasta 36 horas de suspensión temporal de la siguiente manera:
Cortes de agua 28 de septiembre
- Localidad de Puente Aranda: Los Ejidos.
- Localidad de la Candelaria : La Catedral
- Localidad de Fontibón: Sabana Grande
- Localidad de San Cristóbal: Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul, Porvenir, Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho y Palermo.
Cortes de agua 29 de septiembre
- Localidad de Kennedy: Galán
- Localidad de Puente Aranda: Torremolinos, San Eusebio, La Camelia, Provivienda Norte (Milenta), Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur.
- Localidad de Usaquén: Canaima, el Cerezo y El Verbenal
- Localidad de Ciudad Bolívar - Soacha: Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazuca, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios
- Localidad de Usme: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana y Las Violetas.
- Localidad de Usme: Jiménez de Quezada (Parcial), Andalucía II, Terminal Salitre del Sur, Cementerio Jardines Apogeo.
- Municipios de Sopo y Gachancipá
Cortes de agua 30 de septiembre
- Localidad de Suba: Canódromo y Prado Veraniego Sur
- Localidad de Kennedy: Nueva York
- Localidad de San Cristóbal: Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte (Norte), Suramérica, Córdoba (Norte), Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes (Norte), Velódromo (Sur) y San Cristóbal Sur.
- Localidad de San Cristóbal: Barrios pertenecientes al tanque Quindio y juan Rey
- Localidad de Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo.
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Cortes de agua 1 de octubre
- Localidad de Kennedy: Hipotecho sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental.
- Localidad de Ciudad Bolívar: Mochuelo, Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia, El Tesoro y El Mochuelo II.
- Localidad de Tunjuelito: Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental.
- Municipio de Soacha: Portal de San Mateo, Las Vegas de San Mateo (Parcial), Santa Rosa (Parcial), Casalinda I, Casalinda II, Casalinda III, Casalinda VI, Iguazú, Capitalinas, Central Eléctrica, Portal de San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Presencia de Los Andes I, Los Pimientos, Arco Iris, Supermanzanas, San Lucas II, Los Nogales, Alameda, El Bosque y Villa Mateo.
Recomendaciones de el Acueducto de Bogotá
Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.
Adicionalmente, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se llevará a cabo.
Para revisar la pagina del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial revise el siguiente link.
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