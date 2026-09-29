Cortes de agua en Bogotá y 3 municipios entre el 28 de septiembre y 2 de octubre: ¿Está su barrio?

Imagen de referencia de un ingeniero arreglando una válvula de agua (Crédito: Getty Images)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) público en su página oficial y redes sociales, las zonas en las que se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento de las redes hidráulicas.

Estas intervenciones a la infraestructura del suministro de agua se llevan a cabo con la finalidad de reducir daños mayores dentro de las tuberías y otros implementos que la componen, por lo que es necesario cerrar el paso del recurso mientras se ejecutan estas obras.

¿Cuáles son las localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana?

Según el Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios que tendrán suspensión del servicio en algunos de sus barrios:

San Cristóbal

Kennedy

Ciudad Bolívar

Barrios Unidos

Fontibón

Candelaria

Puente Aranda

Usme

Bosa

Tunjuelito

Suba

Los municipios con suspensión del servicio son:

Soacha

Gachancipá

Sopo

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¿En qué barrios habrá cortes de agua?

Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.

Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, en lapsos de mínimo 4 horas hasta 36 horas de suspensión temporal de la siguiente manera:

Cortes de agua 28 de septiembre

Localidad de Puente Aranda: Los Ejidos.

Los Ejidos. Localidad de la Candelaria : La Catedral

La Catedral Localidad de Fontibón: Sabana Grande

Sabana Grande Localidad de San Cristóbal: Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul, Porvenir, Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho y Palermo.

Cortes de agua 29 de septiembre

Localidad de Kennedy: Galán

Galán Localidad de Puente Aranda: Torremolinos, San Eusebio, La Camelia, Provivienda Norte (Milenta), Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur.

Torremolinos, San Eusebio, La Camelia, Provivienda Norte (Milenta), Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur. Localidad de Usaquén: Canaima, el Cerezo y El Verbenal

Canaima, el Cerezo y El Verbenal Localidad de Ciudad Bolívar - Soacha: Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazuca, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios

Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazuca, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios Localidad de Usme: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana y Las Violetas.

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana y Las Violetas. Localidad de Usme: Jiménez de Quezada (Parcial), Andalucía II, Terminal Salitre del Sur, Cementerio Jardines Apogeo.

Jiménez de Quezada (Parcial), Andalucía II, Terminal Salitre del Sur, Cementerio Jardines Apogeo. Municipios de Sopo y Gachancipá

Cortes de agua 30 de septiembre

Localidad de Suba: Canódromo y Prado Veraniego Sur

Canódromo y Prado Veraniego Sur Localidad de Kennedy: Nueva York

Nueva York Localidad de San Cristóbal: Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte (Norte), Suramérica, Córdoba (Norte), Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes (Norte), Velódromo (Sur) y San Cristóbal Sur.

Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte (Norte), Suramérica, Córdoba (Norte), Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes (Norte), Velódromo (Sur) y San Cristóbal Sur. Localidad de San Cristóbal: Barrios pertenecientes al tanque Quindio y juan Rey

Barrios pertenecientes al tanque Quindio y juan Rey Localidad de Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo.

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Cortes de agua 1 de octubre

Localidad de Kennedy: Hipotecho sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental.

Hipotecho sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental. Localidad de Ciudad Bolívar: Mochuelo, Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia, El Tesoro y El Mochuelo II.

Mochuelo, Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia, El Tesoro y El Mochuelo II. Localidad de Tunjuelito: Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental.

Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental. Municipio de Soacha: Portal de San Mateo, Las Vegas de San Mateo (Parcial), Santa Rosa (Parcial), Casalinda I, Casalinda II, Casalinda III, Casalinda VI, Iguazú, Capitalinas, Central Eléctrica, Portal de San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Presencia de Los Andes I, Los Pimientos, Arco Iris, Supermanzanas, San Lucas II, Los Nogales, Alameda, El Bosque y Villa Mateo.

Recomendaciones de el Acueducto de Bogotá

Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.

Adicionalmente, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se llevará a cabo.

Para revisar la pagina del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial revise el siguiente link.

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