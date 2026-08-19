Generales Erick Rodríguez y Óscar Murillo regresan al servicio para asumir cargos clave en FFMM

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara el regreso al servicio activo de dos generales con amplia trayectoria en las Fuerzas Militares. Se trata del general Erick Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante general de las Fuerzas Militares, y del general Óscar Leonel Murillo, designado como nuevo director de la Escuela Superior de Guerra.

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Rodríguez regresa después de haber salido durante el gobierno de Gustavo Petro. El oficial fue segundo comandante del Ejército y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, y su retiro se produjo en medio de la controversia generada por sus denuncias sobre la presunta carnetización y las presiones ejercidas por grupos armados ilegales contra comunidades en Meta y Guaviare.

El general había advertido sobre mecanismos de control de estas estructuras contra la población y posibles hechos de constreñimiento. En junio confirmó que había sido notificado de su retiro. Ahora será reincorporado para ocupar el máximo cargo de las Fuerzas Militares.

Dentro de su trayectoria, Rodríguez fue comandante del Grupo de Caballería n.º 16 Guías del Casanare entre 2010 y 2012, comandante de la Fuerza de Tarea Sumapaz y comandante de la Séptima Brigada, además de desempeñar otros cargos dentro del Ejército y posteriormente en el Comando General de las Fuerzas Militares.

El otro regreso es el del general Óscar Leonel Murillo, oficial del arma de Ingenieros Militares que asumirá como director de la Escuela Superior de Guerra. Antes de su retiro, Murillo se desempeñó en 2024 como subjefe de Estado Mayor Administrativo del Comando General de las Fuerzas Militares.

Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 fue comandante de la Séptima División del Ejército. Previamente, estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en Chocó, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022, y fue comandante de la Décima Primera Brigada, en Córdoba, entre 2016 y 2017.

Murillo también fue jefe del Departamento de Planeación del Ejército en 2019, agregado militar en Israel entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 y oficial de Operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido en 2015.

En su formación profesional, Murillo es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y especialista en Administración de Recursos Militares de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército. Además, obtuvo en 2020 una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, institución que ahora pasará a dirigir.

En 2023 adelantó en Madrid, España, el Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos, completando un perfil que combina experiencia operacional, administrativa, académica y diplomática.

De esta manera, Erick Rodríguez regresará al servicio activo para comandar las Fuerzas Militares, mientras Óscar Leonel Murillo volverá a las filas para dirigir la Escuela Superior de Guerra, dos de las reincorporaciones definidas por el Gobierno de De la Espriella dentro de la reorganización de la estructura militar.

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