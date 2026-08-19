Fiscalía acusó al padre del menor Liam Gael por presunto abuso sexual

Búnker de la Fiscalía General de la Nación. Bogotá / FOTO FISCALÍA GENERAL

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Michael Stiven Rodríguez Ayala, padre del menor Liam Rodríguez, por el presunto abuso sexual del niño de 11 meses, quien falleció en septiembre de 2025 en La Calera (Cundinamarca).

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto “sería el presunto responsable de someter en repetidas ocasiones a actos de violencia sexual a su hijo de 11 meses”.

En contexto: Fiscalía acusará al padre de Liam Gael por presunto abuso sexual

Por estos hechos, el procesado deberá responder en juicio por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual abusivo agravado.

El bebé Liam Gael, murió el lunes 29 de septiembre de 2025 en el centro de salud de La Calera (Cundinamarca).

La Fiscalía cuenta con varios elementos materiales probatorios, entre ellos el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fechado el 6 de octubre del año pasado, que inicialmente concluyó que la causa de la muerte fue violenta, es decir, un homicidio por estrangulamiento.

No obstante, una ampliación posterior del mismo informe indicó que la muerte fue de causa natural y que el menor padecía un virus respiratorio. Esta contradicción generó confusión y cuestionamientos por parte de las víctimas.

En el documento también se habrían evidenciado signos de abuso sexual, motivo por el cual fue capturado el padre del bebé.

“Durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual. Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores”, detalló la Fiscalía.

Además, entre los elementos materiales probatorios obtenidos se halló una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima.

“La investigación señala que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé para cometer las conductas investigadas”, agregó la Fiscalía.

No obstante, se avanza en la investigación y aún Michael Stiven Rodríguez Ayala, no ha sido hallado culpable ni responsable de las conductas investigadas, por lo que sigue conservando la presunción de inocencia.