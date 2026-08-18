¿Qué documentos necesita para presentar la declaración de renta 2026? Esto dice la DIAN

Logo de la DIAN e imagen de referencia de documentos. Fotos: DIAN / Getty Images

El calendario tributario de la DIAN para personas naturales inició el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026. Durante este periodo, los colombianos que cumplan los requisitos para presentar la declaración de renta deberán adjuntar el formulario 210, el cual se debe diligenciar con datos financieros del año fiscal 2025.

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¿Qué documentos necesita para la declaración de renta 2026?

Desde la entidad precisan que son varios los documentos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la declaración de renta:

RUT actualizado.

Cédula de Ciudadanía

Extractos de las cuentas bancarias que posea.

Declaración del Impuesto Predial y escritura de bienes inmuebles.

Factura de compra de vehículos.

Certificado de ingresos y retenciones.

Certificado de ingresos por honorarios, comisiones y servicios.

Certificados de rendimientos financieros (CDT, fondos de inversión, acciones, etc)

Certificado de medicina prepagada, en caso de contar con ella.

Certificado de deudas o créditos solicitados a 31 de diciembre de 2025.

Certificado de intereses pagados por créditos hipotecarios.

Certificado de pago de intereses de vivienda.

Certificado de aportes voluntarios a fondos de pensiones.

Copia de la declaración de renta del año anterior (año fiscal 2024).

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“Todos estos documentos conforman cada una de las estructuras del formulario 210”, afirmó Víctor García, subdirector de Recaudo de la DIAN.

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Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

(IVA) a 31 de diciembre de 2025. Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.

Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

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¿Declarar renta significa pagarla?

No en todos los casos. Declarar renta en Colombia 2026 significa que, si cumple con los requisitos, debe entregarle el registro a la DIAN para que sepan de dónde provienen sus ingresos, gastos y bienes del año anterior.

Para el 2026, los colombianos deben pagar renta en estos casos:

Si las deducciones y retenciones son menores al impuesto calculado.

Si se superan los topes de patrimonio.

Si los ingresos dan saldo a favor del Estado.

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Listado de personas que declaran renta en septiembre y octubre 2026

Las personas cuyas cédulas terminen en los siguientes números deben presentar su declaración de renta máximo en estas fechas: