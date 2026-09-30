¿Por qué volvió a subir el dólar en Colombia y cuál será la tendencia de los próximos días? Getty Images

Durante los últimos días, el dólar en Colombia revirtió la tendencia a la baja que había experimentado con particular fuerza. Aunque el rebote se hizo evidente desde mediados de septiembre, la semana del 22 al 25 vio una aceleración considerable que sigue en tendencia.

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En Colombia, el dólar pasó de 3.183 a 3.291 pesos al cierre de mercado la última semana, un alza del 3,40 % que llevó a revertir gran parte de la apreciación que había estado acumulando el peso.

Este movimiento se da, precisamente, antes de una semana clave para los mercados, tanto en el ámbito global como en el local, con la presentación de datos fundamentales para la economía de Estados Unidos y también ad portas de la decisión del Banco de la República en Colombia respecto a las tasas de interés de referencia.

¿Por qué volvió a subir el dólar en Colombia?

De acuerdo con el análisis de Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, el dólar ganó fuerza en todo el mundo en los últimos días, pero el peso colombiano fue de las monedas más golpeadas en la región.

En Estados Unidos, los datos de actividad económica (Purchasing Managers’ Index, PMI) salieron mejor de lo esperado en manufactura y servicios, dejando un sentimiento de resiliencia, lo que podría impulsar un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la FED.

Esto movió otros indicadores como los bonos del Tesoro a 10 años, cuyo rendimiento subió a 5,16 %, y el índice del dólar (DXY), que muestra su fuerza ante otras monedas, se consolidó por encima de 100 por segunda semana consecutiva.

La tensión geopolítica también influyó, según el experto, puesto que el discurso de Donald Trump en la ONU en contra de Irán y la falta de un acuerdo para la apertura del estrecho de Ormuz fueron partícipes del fortalecimiento de la divisa.

¿Qué se espera del dólar en Colombia para los próximos días?

El movimiento del dólar en Colombia para esta semana podría verse influenciado notablemente por la publicación de dos datos clave para la economía estadounidense.

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Estos son el PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) el miércoles 30 de septiembre, que mide el cambio de precios en productos y servicios para las familias estadounidenses, siendo este el indicador que más mira la FED, con meta del 2%.

Además, se publican el viernes 2 de octubre las nóminas no agrícolas (NFP, Nonfarm Payrolls), que es el termómetro del empleo, mostrando la creación o pérdida de puestos de trabajo fuera del campo, en el último mes.

En ese sentido, según Rodrigo Lama de Global66, los escenarios posibles para el dólar y el peso colombiano en los próximos días podrían ser:

Alza hasta la zona de 3.350-3.400 COP , si los datos económicos salen fuertes, gracias a una mayor posibilidad de subida de las tasas de interés por la FED.

, si los datos económicos salen fuertes, gracias a una mayor posibilidad de subida de las tasas de interés por la FED. Baja hasta los 3.200-3.240 si los datos económicos son débiles, permitiendo que el dólar ceda un poco su posición actual.

Colombia tiene a nivel local la presentación de datos económicos fundamentales con las cifras del desempleo entregadas por el DANE y la decisión de tasas de interés del Banco de la República.

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