DIAN: ¿Qué declaraciones de renta deben ir firmadas por un contador público en 2026?

Desde el pasado miércoles 12 de agosto y hasta el 26 de octubre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició el pago de la declaración de renta, estas fechas son determinadas de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del NIT según corresponda.

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Debe tener en cuenta que no todos los colombianos están obligados a presentar la declaración.

Cabe recordar que los contribuyentes que residen en las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, tendrán nuevos plazos para hacer su declaración en el mes de octubre.

¿Quiénes deben declarar renta?

Deben declarar renta en 2026 las personas naturales que superen los topes económicos del año gravable 2025 y quienes cumplan con las siguientes características:

Tener un patrimonio bruto mayor a $224.096.000.

Ingresos brutos y consumos superiores a $69.719.000.

Consumos con tarjeta de crédito: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Compras y consumos totales: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: Acumulados superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Responsabilidad en el IVA: Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre de 2025.

¿Qué declaraciones de renta deben ir firmadas por un contador público en 2026?

La firma del contador público no es necesaria para todas las declaraciones de renta o para todos los contribuyentes. Según lo que indica el artículo 596 del Estatuto Tributario, esta firma debe ir solo para los siguientes casos:

Quienes están obligados a llevar libros de contabilidad , no se encuentran en la obligación de contar con revisor fiscal

, no se encuentran en la obligación de contar con revisor fiscal Quienes cuyo patrimonio bruto al término del año gravable es superior a 100.000 UVT, mismo monto aplica para sus ingresos brutos.

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Esto quiere decir que, se obliga a los declarantes de renta a que su declaración lleve la firma del contador cuando sus ingresos brutos o patrimonio superaron los $4.979.900.000, pero además, están obligados a llevar libros de contabilidad, es decir, quienes son comerciantes.

Por otro lado, la declaración del impuesto sobre las ventas cuenta con un criterio adicional que todo profesional debe vigilar.

Según el artículo 602 del Estatuto Tributario, la firma es obligatoria cuando la declaración presenta un saldo a favor, siempre que el declarante esté obligado a llevar contabilidad.

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