EE.UU emite alerta sobre Colombia e insta a connacionales no viajar a Norte de Santander

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad clasificando al departamento de Norte de Santander en el Nivel 4 (“No viajar”).

La advertencia insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar por completo esta región y cualquier zona ubicada dentro de un radio de 10 kilómetros (5 millas) de la frontera entre Colombia y Venezuela.

El informe hace mención sobre la compleja situación de orden público en el Catatumbo, en donde reseña que han sido ejecutados atentados con drones y artefactos explosivos, combinados con disparos de fusil, para atacar subestaciones policiales e instalaciones militares.

“En este departamento los grupos armados ilegales pueden llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia contra la fuerza pública, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada”, agrega el comunicado.

La advertencia difundida por Estados Unidos pone el foco en los métodos empleados por los grupos armados en Norte de Santander, que concentra parte de la actividad del ELN y otras estructuras ilegales.

“El ELN, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos, y otros grupos presentes en la región del Catatumbo han usado reiteradamente drones comerciales equipados con explosivos, a menudo junto con disparos de fusil, para atacar estaciones de Policía e instalaciones militares”, señaló el comunicado.

La diplomacia estadounidense recomendó consultar las actualizaciones periódicas de la directiva de viajes en su portal oficial y mantener los dispositivos móviles cargados para atender eventuales emergencias en territorio colombiano.