¿Qué pensionados están obligados a declarar renta en agosto? Topes de la DIAN y vencimientos. Getty Images

En Colombia, las personas que acceden a pensión cuentan con varios beneficios con los que se busca proteger el ingreso y evitar que se produzcan vulnerabilidades durante la vejez o si se pierde la capacidad laboral.

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En el caso de la declaración de renta, una de las principales obligaciones tributarias que tienen las personas en Colombia, también existe un límite hasta el cual los pensionados están exentos del pago del impuesto.

Sin embargo, la ley señala que, en caso de sobrepasar algunos de los topes establecidos por la DIAN para la declaración de renta, sí deben presentar este documento tal como el resto de las personas.

¿Cuáles son los topes DIAN para declaración de renta 2026?

Teniendo en cuenta que la UVT de referencia definida por la DIAN para el año gravable 2025 es de $49.799, las siguientes son las condiciones y topes establecidos para la declaración de renta en 2026:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT: $224.096.000.

Si en 2025 sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

En ese sentido, si un pensionado sobrepasa así sea uno solo de estos topes, estará en la obligación como persona natural de efectuar la declaración de renta correspondiente.

¿Qué pensionados están exentos del impuesto a la renta?

De acuerdo con el Estatuto Tributario y la normativa de la DIAN, las pensiones por jubilación tienen exención tributaria para el pago del impuesto de la renta.

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De esta manera, deberán pagar el tributo las pensiones que superen los 1.000 UVT (49.799.000 mensuales en 2025), solo sobre el excedente de la mesada que supere ese límite. Como se mencionó antes, la declaración se deberá realizar si se superan alguno de los topes establecidos.

¿Cuáles son las fechas y vencimientos para la declaración de renta 2026?

El calendario programado por la DIAN para el mes de agosto de 2026 corresponde a las fechas establecidas entre los días 12 y 31, siendo estas las siguientes, según los dos últimos dígitos del NIT:

12 de agosto: 01 y 02

13 de agosto: 03 y 04

14 de agosto: 05 y 06

18 de agosto: 07 y 08

19 de agosto: 09 y 10

20 de agosto: 11 y 12

21 de agosto: 13 y 14

24 de agosto: 15 y 16

25 de agosto: 17 y 18

26 de agosto : 19 y 20

27 de agosto: 21 y 22

28 de agosto: 23 y 24

31 de agosto: 25 y 26

¿Se aplazó la declaración de renta por el terremoto?

La modificación funciona para personas naturales y sucesiones ilíquidas que deben presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 y que tengan su domicilio fiscal en alguno de los territorios cobijados por el decreto.

Inicialmente, la medida contempla a contribuyentes de Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura, en el Valle del Cauca; Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán.

Quienes tenían obligaciones durante agosto de 2026 podrán trasladarlas hacia octubre y noviembre. Las nuevas fechas estarán determinadas por los dos últimos números del NIT.

Por ejemplo, los contribuyentes cuyos NIT terminen en 01 y 02 tendrán como fecha máxima el décimo octavo día hábil de octubre. Para las terminaciones 03 y 04, el vencimiento será el décimo noveno día hábil de ese mismo mes.

El calendario continuará de forma consecutiva hasta las terminaciones 25 y 26, que tendrán plazo hasta el noveno día hábil de noviembre.