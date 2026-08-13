Cómo saber si tiene que declarar renta PERSONA NATURAL 2026: Topes DIAN de ingresos, consumos y más

En Colombia todo ciudadano contribuyente debe pagar año a año diferentes impuestos que exige el Gobierno Nacional. Dentro de los más conocidos están el impuesto predial, el impuesto vehicular y, también, el impuesto a la renta, al que se llega una vez se declara renta.

Por eso, en Caracol Radio le contamos cómo debe hacerlo teniendo en cuenta los topes que la DIAN fijó.

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¿Qué es la declaración de renta?

Según explica la Universidad Sergio Arboleda, la declaración de renta es “es un documento en el que se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones. Se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y es utilizado por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones”.

Es por esto que, entre otras cosas, declarar renta no es lo mismo que pagar el impuesto a la renta; con el primero usted muestra al estado el dinero que percibió y gastó durante un año gravable, y en el segundo es cuando usted, por lo anteriormente mostrado, debe pagar el impuesto.

¿Cómo saber si debe declarar renta como persona natural en este 2026?

De esta forma, para saber si usted debe declarar renta siendo persona natural, debe tener en cuenta los topes que estableció la DIAN para el año gravable de esta ocasión: 2025.

Si los pasa, deberá declarar.

Entonces, ¿cuáles son los topes que fijó la DIAN para declarar renta este 2026?

Así las cosas, ya definida por la DIAN la UVT de referencia para el año gravable 2025, que es de $49.799, hace que estas siguientes sean las condiciones y topes establecidos para la declaración de renta en 2026:

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Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT: $224.096.000.

Si en 2025 sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

En ese sentido, si usted superó estos topes en el 2025,deberá declarar renta en este 2026.

¿Cómo consultar si debe declarar renta?

Para consultar si debe declarar renta solo debe ingresar a este link y anotar su cédula: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

Una vez lo haga, la plataforma de la DIAN le dirá si debe o no, aunque aclarar que, de todas formas, debe revisar las condiciones ya que es finalmente el ciudadano el responsable de sus ingresos.

Alivios por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto

Ahora, tras la emergencia desatada en el país por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció este martes una serie de medidas para ayudar a los damnificados.

Una de esas es que van a aplazar por un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales, teniendo en cuenta que este miércoles 12 de agosto empezaron las fechas de presentación de las declaraciones de renta.

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Incluso, señaló que de ser necesario postergarían más la entrada en vigencia del calendario tributario.

Desde la DIAN señalaron que esta medida solo aplicará para los territorios afectados por el terremoto.

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