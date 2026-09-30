Naciones Unidas extiende por seis meses la fuerza antipandillas en Haití

Soldados de Naciones Unidas patrullando Puerto Principe (Haití) mientras entrega dulces a un niño. (Foto: Shaul Schwarz/Getty Images) / Shaul Schwarz

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió por seis meses la labor de la fuerza antipandillas desplegada para combatir a estos grupos violentos en Haití.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles, pero sigue por debajo de esa meta.

Haití se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia de estos grupos fuertemente armados, que controlan amplias regiones del país caribeño ante la impotencia de las autoridades locales.

Con 13 votos a favor y tres abstenciones, la votación del martes prorroga el despliegue de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027.

AME4677. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 10/12/2024.- Policías patrullan este martes en Puerto Príncipe (Haití). La consternación y el repudio se apoderaron de Haití, tras la reciente matanza de más de 180 personas en Cité-Soleil, el mayor barrio de chabolas del país, ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano ('Rey Mikano'). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Ampliar AME4677. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 10/12/2024.- Policías patrullan este martes en Puerto Príncipe (Haití). La consternación y el repudio se apoderaron de Haití, tras la reciente matanza de más de 180 personas en Cité-Soleil, el mayor barrio de chabolas del país, ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano ('Rey Mikano'). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Cerrar

“Todo el esfuerzo (...) está concebido con un objetivo último: que los propios haitianos retomen el control de su seguridad y de su futuro. Esto no puede ni va a convertirse en una misión interminable”, declaró el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

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Estados Unidos copatrocinó la resolución. Rusia, China y Pakistán se abstuvieron.

Elecciones en el horizonte

Haití se prepara para celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones presidenciales y legislativas desde 2016, además de un referendo sobre la Constitución.

Policía en Haití. I Foto: Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images. / Anadolu Ampliar Policía en Haití. I Foto: Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images. / Anadolu Cerrar

La fuerza antipandillas sustituyó a una misión multinacional liderada por Kenia, a la que se consideraba insuficientemente equipada y financiada.

El objetivo era que la GSF, con un mandato más amplio para confrontar a los grupos armados, tuviera más capacidad operativa, aunque en julio contaba con menos de 1.000 efectivos, procedentes de Chad, Mongolia, Jamaica, Guatemala, El Salvador y Sri Lanka.

Siguen las tensiones

La oficina del primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, afirmó que la extensión era “un paso importante en los esfuerzos continuos por restablecer la seguridad en Haití”.

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Fotografía de una calle con escombros y basura en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Ampliar Fotografía de una calle con escombros y basura en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Cerrar

Las pandillas emplean tácticas y armamento cada vez más sofisticados para atacar a las autoridades haitianas, incluido el reclutamiento de niños.

La resolución expresó una “profunda preocupación” por estas prácticas, que “apuntan deliberadamente a las comunidades más vulnerables”.

“El pueblo haitiano derrotó a Napoleón, a algunos de los ejércitos más grandes del mundo. Ha combatido desastres naturales, se ha recuperado de terremotos y huracanes. Junto con ellos, podemos recuperar la segunda república más antigua de nuestro hemisferio”, añadió Waltz.

La votación se da cuando la fuerza continúa enfrentándose contra las pandillas, duramente armadas.

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A última hora del lunes, miembros de la GSF fueron atacados por hombres armados durante un patrullaje en el departamento de Artibonito, dijo la fuerza en X.

El personal respondió al fuego y mató a tres de los atacantes, mientras otros huyeron. La fuerza agregó que ninguno de sus miembros fue herido.

La GSF permaneció en el área por varias horas antes de regresar a su base, después de que miembros de pandillas atacaran a civiles.