MinCultura autoriza intervención urgente a bienes patrimoniales afectados por el terremoto

El Ministerio de Cultura habilitó intervenciones de emergencia en bienes patrimoniales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de la Resolución 0536 de 2026, la entidad permitirá durante seis meses retirar elementos que estén en riesgo de caer, apuntalar estructuras, proteger cubiertas y cerrar zonas peligrosas, con el objetivo de evitar que los daños aumenten y proteger a las personas.

La medida aplica a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional y Centros Históricos ubicados en las zonas afectadas por el sismo e identificados por la UNGRD o la autoridad competente. El Ministerio aclara que se trata de acciones de primeros auxilios, preventivas y temporales, destinadas a atender de manera urgente las afectaciones que dejó el terremoto.

¿Qué se podrá hacer en los bienes afectados?

La resolución permite retirar de manera controlada elementos o materiales sueltos que representen un riesgo de caída o desprendimiento. También autoriza apuntalar muros, placas y otros elementos constructivos mediante soportes temporales para estabilizarlos.

Además, se podrán proteger provisionalmente cubiertas, vanos, elementos decorativos y otras partes de los inmuebles que hayan quedado expuestas a la intemperie. También podrán instalarse cerramientos temporales para evitar el ingreso de personas a zonas peligrosas y prevenir saqueos o actos de vandalismo, junto con señalización para advertir sobre las áreas de riesgo.

La autorización también contempla la protección, embalaje y almacenamiento temporal de bienes muebles asociados a los inmuebles patrimoniales que estén sueltos, caídos, desprendidos o en riesgo de perderse. Se podrán adelantar labores de limpieza sin productos químicos que afecten los materiales originales, además de acciones para contener tierras y controlar humedades que puedan aumentar el deterioro.

En edificios antiguos que hayan sufrido daños también se permitirá apuntalar partes desplazadas o fisuradas con madera, rellenar provisionalmente grietas de los muros y colocar elementos de apoyo entre estructuras dañadas y otras edificaciones, con el propósito de generar un soporte temporal.

La resolución no permite demoler ni reconstruir

Aunque la medida abre la puerta a intervenciones inmediatas, no significa que los bienes patrimoniales puedan ser reconstruidos o modificados de manera definitiva.

La Resolución 0536 establece justamente que su autorización es preventiva, temporal y de emergencia. Por eso, durante este periodo no se podrán realizar demoliciones, reconstrucciones, ampliaciones, restauraciones ni reforzamientos estructurales definitivos. Tampoco podrán modificarse los sistemas estructurales de los inmuebles por fuera de las acciones necesarias para atender la emergencia.

Las medidas tendrán una vigencia de seis meses. Quienes realicen las intervenciones deberán hacer un registro previo y presentar un informe con fotografías de los trabajos realizados y de los elementos que hayan sido retirados, desmontados o asegurados temporalmente. Este reporte deberá enviarse al Ministerio de Cultura hasta un mes después de terminar las adecuaciones.

La resolución también establece que, si durante los trabajos se identifica un riesgo mayor para la estabilidad del inmueble o para las personas encargadas de las intervenciones, las labores deberán suspenderse y la situación deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura.

Así, la decisión busca que los bienes patrimoniales que resultaron afectados por el terremoto puedan ser asegurados y protegidos de inmediato, mientras se adelantan los procesos necesarios para definir las intervenciones de recuperación que correspondan.