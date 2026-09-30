Cayó banda de apartamenteros en Bogotá: capturado portaba brazalete del INPEC

La Policía capturó a tres personas en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, quienes fueron señaladas de estar involucradas en el hurto a una vivienda.

De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos tenía un brazalete electrónico del INPEC y una condena de siete años por hurto calificado y agravado. Otro de los aprehendidos registraba antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas.

Los hechos se registraron cuando uniformados de la estación de Policía Barrios Unidos adelantaban labores de registro y observaron un vehículo sospechoso.

Al interceptarlo, encontraron en su interior a varios ciudadanos que, presuntamente, habrían ingresado previamente a una vivienda para hurtar varios elementos de valor.

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Según información preliminar, los propietarios de la residencia llegaron al sitio y encontraron los accesos violentados, además de constatar que varias de sus pertenencias habían sido robadas. Asimismo, manifestaron que un menor de edad que se encontraba dentro del domicilio fue intimidado con un arma cortopunzante.

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Cámaras de seguridad fueron clave para identificar a los presuntos delincuentes

Tras conocer lo ocurrido, los uniformados analizaron las cámaras de seguridad del sector, cuyos registros fueron facilitados por los afectados. En las imágenes se observó a dos de los sujetos ingresando y saliendo de la vivienda para posteriormente huir en el automotor.

La Policía indicó que las prendas de vestir de los tres arrestados coincidían con las que aparecían en los videos de seguridad, lo que permitió avanzar en el procedimiento.

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Durante el operativo fueron recuperados un computador portátil y dos celulares. Además, las autoridades incautaron un arma blanca e inmovilizaron un vehículo particular.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el respectivo proceso de judicialización.