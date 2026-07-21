Saldo a favor de la DIAN prescribe: Tiempo límite y cómo usarlo en el pago del impuesto 2026

Como todos los años, llega el momento de la declaración de renta y, para determinadas personas y empresas, el momento de pagar impuestos si cumplen con las condiciones que establece la ley para algunos tributos. En ocasiones, puede ocurrir que, luego de pagar los impuestos, resulte que el contribuyente termine con un saldo a favor, y esto puede ayudarle para el siguiente año.

¿Qué significa tener un saldo a favor?

El saldo a favor ocurre cuando el contribuyente (persona natural, persona jurídica, grandes contribuyentes o contribuyentes del régimen simple), al presentar una declaración de impuestos, ha pagado más de lo que debía. Esto puede suceder por varias razones: retenciones en la fuente superiores al impuesto a pagar, pagos anticipados o errores en los cálculos del pago de la declaración de renta o IVA.

En este caso, el contribuyente tiene la opción de solicitar a la DIAN una devolución o una compensación. Si el contribuyente desea usar ese saldo para el pago del año siguiente o si desea saldar una deuda pendiente de impuesto, debe solicitar la compensación.

Es importante tener en cuenta que, si va a usarse el saldo a favor para el pago del siguiente año, estar seguro de que el siguiente año va a declarar renta y que cumplirá las condiciones para seguir pagando ese impuesto y el saldo; de lo contrario, es recomendable pedir la devolución. Los detalles de los trámites los puede encontrar en la página oficial de la DIAN.

calculando impuestos. Cortesía: Hispanolitci, GettyImages / Hispanolistic Ampliar calculando impuestos. Cortesía: Hispanolitci, GettyImages / Hispanolistic Cerrar

¿Cómo usar el saldo a favor en el pago del impuesto 2026?

En cuanto al impuesto de renta, el proceso de compensación aplica ampliamente, lo que quiere decir que si se genera un saldo a favor (sea por retención en la fuente por exceso o por anticipo), es susceptible tanto de devolución como de compensación. Se puede pedir que ese saldo sea usado para pagar deudas de IVA, retención o de otros impuestos nacionales pendientes.

Le explicamos el proceso en 3 pasos. Este se realiza en línea únicamente, por medio de Muisca/Sistema Electrónico de la DIAN:

PASO 1: Requisitos previos obligatorios:

RUT actualizado: Este no debe presentar suspensión o cancelación. Debe incluir la responsabilidad tributaria correspondiente y debe tener actualizados el correo electrónico y la dirección de notificación.

Este no debe presentar suspensión o cancelación. Debe incluir la responsabilidad tributaria correspondiente y debe tener actualizados el correo electrónico y la dirección de notificación. Firma electrónica: Quien firma (sea representante legal o contribuyente) debe tener su firma activa.

Quien firma (sea representante legal o contribuyente) debe tener su firma activa. Existencia de deudas pendientes: Para que la compensación sea efectiva, es necesario tener las obligaciones líquidas y exigibles en la DIAN (deudas en IVA, retenciones u obligaciones).

PASO 2: Radicación de la solicitud

1. Ingresar al Portal de la DIAN con tu cuenta de usuario.

2. Ir al menú de "Devoluciones y/o Compensaciones" y seleccionar la opción “Crear solicitud”

3. Completar el formato Formato 010 (Solicitud de Devolución y/o Compensación)

4. Explicar el saldo a favor de Renta que vas a usar y las deudas exactas (números de formulario) con las que deseas cruzar dicho monto.

5. Adjuntas los anexos según el caso (certificación de representación legal si aplica, relación de retenciones en la fuente si el sistema lo requiere).

6. Firmar digitalmente y radicar la solicitud.

PASO 3: Tiempos de respuesta de la DIAN

Una vez radicada la solicitud, la DIAN cuenta con 50 días hábiles para revisar, resolver la compensación e informar la extinción de las deudas. Si cumple con los requisitos de facturación electrónica y gestión de riesgo, el plazo se reduce a 15 días hábiles. Si la DIAN encuentra un error o falta algún requisito, le será emitido un Auto Inadmisorio, dando 30 días hábiles para subsanarlo y volver a radicar la solicitud sin perder el trámite.

¿Cuál es el tiempo límite para usar el saldo a favor?

En cuanto al tiempo límite, el contribuyente tiene hasta dos años contados (desde la fecha límite para presentar la declaración de esa vigencia) para radicar la solicitud. Tenga en cuenta que, si el saldo a favor viene de haber pagado un valor por error o un exceso no liquidado en declaración, el plazo se extiende a cinco años desde la fecha de pago.

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Diferencia entre el proceso de compensación e imputación

La imputación es un proceso que no requiere ningún trámite adicional. Para el impuesto de renta, es posible arrastrar el saldo a favor del año anterior de manera sencilla, todo se realiza en el formulario que está llenando de la declaración actual. Busque el renglón donde dice “Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación” y diligencie el saldo que tiene a favor, posteriormente, el sistema realizará la resta por sí mismo.

Este proceso no implica mover el saldo a favor de un impuesto a otro distinto, solo arrastrarlo al siguiente pago del mismo impuesto.

¡Ojo! Es importante que verifique que sea el renglón que dice “sin solicitud de devolución...”. De lo contrario, la DIAN rechazará el descuento. Es recomendable guardar los PDF de sus declaraciones en caso de que la DIAN decida realizar auditorías para verificar ese saldo a favor.

Para saber más detalles sobre el proceso de compensación, a continuación, encontrará el documento del CONCEPTO 004567 int. 338 DE 2025 publicado en la página oficial de la DIAN:

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