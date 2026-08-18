Incendios en Colombia: 114 municipios en riesgo y La Guajira en alerta roja, según el IDEAM

Incendio forestal en el municipio de La Playa de Belén. Foto: Personería municipal.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presentó un nuevo reporte de alertas municipales por incendios de cobertura vegetal. El informe revela que un total de 114 municipios en el país se encuentran bajo algún tipo de amenaza (roja, naranja o amarilla), requiriendo ayuda inmediata para evitar emergencias.

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Municipios en alerta roja y naranja

De acuerdo con el IDEAM, el mapa de alertas se divide según la gravedad de la amenaza evaluada por los expertos. En la categoría de alerta roja se encuentran 9 municipios en el departamento de La Guajira.

La alerta naranja agrupa un total de 86 municipios en nueve departamentos del país: Tolima con 21 municipios, seguido por Huila con 16, Boyacá con 11, Cundinamarca con 10 y Nariño con nueve municipios.

Bajo esta misma categoría se encuentran Antioquia con cinco municipios, Valle del Cauca con tres, y Caldas, Cauca, Norte de Santander y Cesar con dos municipios cada uno. Los departamentos de Bolívar y Quindío cierran la lista de alerta naranja con un municipio cada uno.

Por su parte, la alerta amarilla cobija un total de 19 municipios en Colombia. Tolima con siete municipios, La Guajira con dos municipios, Cundinamarca con dos, Norte de Santander con dos, Santander con dos, Boyacá con uno, Caldas con uno, Huila con uno y Nariño con un municipio.

La región Andina concentra el 73.7% de las alertas nacionales por amenaza de incendios forestales. Esto equivale a 84 municipios bajo vigilancia. Las regiones Caribe y Pacífico, la misma participación con el 13.2 % de las alertas, representadas en 15 municipios de la región.

En contraste, la Orinoquia y la Amazonía no presentan ningún municipio bajo alerta por incendios de cobertura vegetal en esta jornada, reportando cero casos.

IDEAM pronostica lluvias en zonas afectadas por los incendios en Tolima

En la madrugada de este martes, se registraron intensas lluvias y tormentas eléctricas en el centro y norte de la región Andina, así como en el sur del Caribe, lo que ha contribuido a mitigar el riesgo por incendios en el país.

El IDEAM prevé que en Tolima se registren lluvias de mayor intensidad en sectores del centro y occidente del departamento.

Los pronósticos señalan precipitaciones en zonas como San Luis, Valle de San Juan y Ortega, donde se han consumido miles de hectáreas por los incendios forestales, por lo cual las precipitaciones servirán para terminar de extinguir los focos activos de las conflagraciones.

Para esta semana, el IDEAM espera lluvias más intensas debido al paso de la Onda Tropical No. 38. Según la entidad, en las áreas afectadas por el terremoto, se mantendrán las fuertes lluvias en Chocó y en el centro y occidente de Valle del Cauca. Para los demás departamentos, se pronostica una disminución en las precipitaciones.

En Bogotá se esperan condiciones inicialmente nubladas y lluvias dispersas, seguidas de una disminución de la nubosidad y predominio de tiempo seco. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 11 °C en la madrugada, y entre 19 °C y 21 °C durante el día.

Asimismo, el IDEAM subrayó que se mantiene la tendencia de niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena, pese a un ligero incremento en algunos tramos del Cauca.

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