¿América de Cali ya no jugará la Liga Colombiana en Bogotá? Esto es lo último que se sabe

Estadio Nemesio Camacho El Campín y jugadores del América de Cali. Fotos: Alcaldía de Bogotá / (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)

Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali confirmó que el estadio Pascual Guerrero, casa del América de Cali, no tuvo afectaciones estructurales, aunque sí daños en la iluminación, la red hidráulica y la mampostería tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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El informe técnico también señaló que la grama del escenario deportivo está en perfectas condiciones. Sin embargo, desde la entidad aseguraron que la prioridad desde la Alcaldía de Cali es atender a los damnificados del sismo.

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“Eso es en lo que la ciudad hoy se está moviendo y en lo que estaremos durante los próximos días”, apuntó el delegado de la Secretaría.

¿América de Cali jugará en Bogotá?

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que no tienen problema con que el cuadro ‘escarlata’ juegue en Bogotá ante la crisis que desencadenó el temblor en Cali.

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Asimismo, se conoció que Sencia, empresa que administra el estadio Nemesio Camacho El Campín, habría dado el visto bueno para que América juegue en dicho escenario.

El plan A de los ‘Diablos Rojos’ es salir de Cali rumbo a Bogotá, donde afrontarían como locales gran parte del semestre. De esta manera, solo faltaría el visto bueno de las autoridades de la capital colombiana.

¿Por qué América de Cali no podría jugar en Bogotá?

El América tiene como idea principal usar el estadio El Campín, sin embargo, este ya es ocupado por los dos equipos más importantes de la ciudad, Millonarios e Independiente Santa Fe, lo que hace que el calendario está apretado.

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A esto se le sumaría que, en caso de que Independiente Santa Fe avance en Copa Sudamericana al vencer a River Plate, se congestionaría más el uso de El Campín.

Ahora, en caso de que los ‘escarlatas’ sean habilitados para disponer del estadio de Techo, tendrían el mismo problema, pues son cuatro equipos los que lo utilizan: Internacional Bogotá, Fortaleza, Bogotá y Tigres.

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