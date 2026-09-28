Flavio Robatto cuestionó el arbitraje tras derrota ante Cali: “Nos quedaron alguna serie de dudas”

Flavio Robatto tras la derrota ante Cali: “La eficacia no estuvo de nuestro lado”

Flavio Robatto analizó la derrota de Águilas Doradas 2-0 ante Deportivo Cali y señaló la falta de eficacia como uno de los principales motivos del resultado. El entrenador consideró que su equipo dominó buena parte del partido, generó varias oportunidades y jugó durante largos periodos en campo contrario, pero no consiguió convertir sus opciones.

“En el rendimiento creo que Águilas hizo un buen partido. La eficacia no estuvo de nuestro lado”, explicó el entrenador en la rueda de prensa.

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Un problema que se repite

El técnico reconoció que la falta de contundencia no solamente apareció ante Cali, sino que ha sido una constante en varios de los últimos compromisos del conjunto antioqueño. Según Robatto, el equipo ha generado situaciones suficientes para conseguir mejores resultados, pero no ha logrado aprovecharlas. Además, destacó que ante un rival con la nómina del Deportivo Cali, las oportunidades desperdiciadas terminan teniendo consecuencias.

Robayo pide valentía

Ante la situación que atraviesa Águilas, el entrenador aseguró que el equipo debe mantener su propuesta y afrontar el momento con determinación.

“La palabra clave es valentía”, afirmó Robatto, quien insistió en que el conjunto antioqueño no cambiará su idea de juego ni su intención de ser protagonista, tanto de local como de visitante.

Robatto sobre los fueras de lugar

El entrenador argentino enfatizó en jugadas de posición irregular de sus jugadores a la hora de generar jugadas de riesgo sobre el conjunto azucarero.

Robatto explicó: ”Bueno, casualmente hay algunas acciones de fuera del lugar, justo una jugada en donde se levanta la bandera muy rápido, ¿no? El reglamento dice otra cosa y a nosotros nos quedaron alguna serie de dudas... Independientemente de esto, el equipo llegó en ocasiones de calidad al área rival".

Cuestionamientos por las jugadas de pelota quieta

Robatto también habló de los goles recibidos por vía aérea. Sobre el primero, reconoció el buen movimiento del Cali hacia el segundo palo, aunque recordó que Águilas tenía diez jugadores en cancha por la atención médica de Frank Lozano.

En el segundo tanto, el entrenador cuestionó un supuesto agarrón en la jugada de pelota parada y consideró que la acción pudo ser revisada. “Hay un agarrón claro”, manifestó.

Finalmente, Robatto reconoció que el aspecto anímico también empieza a ser importante para el equipo. Sin embargo, aseguró que sus jugadores mantienen una buena actitud y confió en que una victoria pueda cambiar la dinámica del conjunto. “Seguramente cuando ganemos el primer partido volverá el equipo a la normalidad”, concluyó.

¿Qué viene para Águilas?

El conjunto antioqueño recibirá a Jaguares de Montería el próximo 3 de octubre por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll, en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín a las 2:00 PM hora colombiana.