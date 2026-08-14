Dimayor revela fecha límite para presentar nueva propuesta por los derechos de televisión del FPC

Dimayor estudia cambios para el semestre: play-off en liga y copa se jugaría a un solo partido

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, se refirió, en diálogo con 6AMW, al nuevo contrato por los derechos de televisión del fútbol colombiano. El nuevo vínculo se extenderá por los próximos 10 años.

Zuluaga explicó que el próximo martes habrá una Asamblea con los 36 clubes del fútbol colombiano, donde espera empiece a definirse cuál de las ofertas recibidas se presentará al actual canal licenciatario.

“El día martes hay una reunión de seis compromisarios que se determinaron en la Asamblea, por los diferentes grupos y los diferentes intereses que existen en esa distribución, y esperamos se pongan de acuerdo porque tenemos próximamente una Asamblea, donde tenemos que entrar ya a definir qué oferta de las que nos llegaron para los derechos de televisión se presentan al canal licenciatario y es importante que antes de conocer el valor de esa oferta, pues haya un acuerdo de distribución entre los clubes”, señaló.

Al respecto, añadió: “Creemos que ese es un punto que ya está en manos de los presidentes y muy seguramente llegarán a un acuerdo”.

Entretanto, contó que no puede revelar detalles sobre qué ofertas se han recibido y menos los valores “Por ahora tenemos algunos puntos que están dentro de un tema de confidencialidad que es el tema de las ofertas y los valores, pero sí son varias ofertas. La fecha límite es el último día de septiembre, en el cual nos sentaremos oportunamente con el canal”.

Al ser consultado por César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y La Polémica, si el valor de la oferta era cercano a los 80 millones de dólares, contó: “La verdad que puede ser cierto o no, lo que conozco está muy cercano, pero no son datos exactos”.

El próximo miércoles se estará reanudando el fútbol colombiano. Inicialmente se disputarán los partidos pendiente de la fecha 4, posterior a ello se jugará la fecha 6, mientras se decide cuándo se reprograma la fecha 5.