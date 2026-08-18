América de Cali busca trasladar su localía a Bogotá tras emergencia en Cali por el terremoto

El América de Cali prepara su regreso a la competencia oficial con una novedad en su localía. Debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, el conjunto escarlata no podrá utilizar por ahora el estadio Pascual Guerrero y analiza trasladar sus partidos como local a Bogotá.

La principal alternativa es el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde América recibiría este sábado a Independiente Santa Fe, por la sexta fecha de la Liga BetPlay. La administración del escenario tendría disposición para albergar al equipo vallecaucano y la Dimayor ya habría dado su aval para el traslado.

Sin embargo, la autorización definitiva está en manos de las autoridades de Bogotá. La Comisión de Fútbol de la ciudad tiene previsto analizar la solicitud para determinar si el escenario puede ser utilizado por el conjunto americano.

La imposibilidad de utilizar el Pascual Guerrero está relacionada con los daños ocasionados por el terremoto y, especialmente, con las condiciones de algunas edificaciones ubicadas en los alrededores del escenario, que representan un riesgo para el público.

El defensor Marlon Torres reconoció que la situación ha sido difícil para el plantel, especialmente por las afectaciones que han sufrido sus familias:

“Siempre han sido difíciles por la cuestión de nuestras familias, por la cuestión de la familia que prácticamente lo han perdido todo por los fallecimientos. Hemos estado al pendiente de todo lo que ha pasado con las donaciones, con todo lo que se requiera en ayudas”

Torres también consideró que la suspensión temporal de la competencia era entendible debido al momento que atraviesa la ciudad.

“Somos dolientes de lo que está pasando y créeme que todos estamos de acuerdo con una decisión como esa”.

El jugador destacó además la unión que se ha generado entre los aficionados de América y Deportivo Cali durante la emergencia, dejando de lado la rivalidad deportiva.

“Eso es lo bonito. Independientemente del rencor que se haya vivido antes, de la desigualdad de camisa, hay una comunión, hay una hermandad para poder ayudar al prójimo y eso es lo bonito que se ha vivido en la ciudad”.

En lo deportivo, el equipo dirigido por David González llega al regreso de la Liga BetPlay con un balance perfecto: 12 puntos de 12 posibles, cuatro victorias y ningún gol recibido.

La pausa generada por la emergencia modificará el calendario del campeonato y obligará a los equipos a afrontar una programación más apretada en las próximas semanas.

“Me imagino que se va a apretar todo ahora. Igual, independientemente de todo eso, seguimos aquí a disposición del club, de lo que pase y obviamente a que América siga creciendo”, señaló Torres.

La posibilidad de trasladar los partidos a Bogotá también abre la puerta a que los encuentros se conviertan en espacios para recolectar ayudas para las personas afectadas por el terremoto, con propuestas como precios accesibles para las entradas o el ingreso a cambio de alimentos, ropa, medicamentos y otros elementos de primera necesidad.

Por ahora, El Campín es la principal alternativa para América de Cali, a la espera de la decisión de las autoridades bogotanas. Mientras tanto, el club continúa su preparación para regresar a la competencia y afrontar la temporada.