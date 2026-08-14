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14 ago 2026 Actualizado 16:56

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¿América jugará en Bogotá tras terremoto que afectó Cali? Dimayor respondió

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, dio detalles de la posibilidad de que el América de Cali juegue en Bogotá: “No tendremos ningún problema”.

Dimayor estudia cambios para el semestre: play-off en liga y copa se jugaría a un solo partido

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Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, conversó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la posibilidad de que el América de Cali pueda jugar en Bogotá luego del terremoto que se sintió a la capital del Valle del Cauca, causando algunos daños en el estadio Pascual Guerrero, casa del cuadro ‘escarlata’.

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Explicó que la Dimayor realizará una visita a todos los estadios que resultaron afectados para verificar su estado y su cumplen las condiciones de seguridad para acoger las fechas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

No obstante, Zuluaga aseguró que, en caso de que un estadio no esté habilitado para el retorno del fútbol, estudiarán si el equipo se puede trasladar a otra parte del país, posición en la que estaría el América.

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Precisamente, indicó que los ‘Diablos Rojos’ necesitarían el aval de las autoridades de Bogotá para poder jugar el resto del semestre o una parte de él en la capital colombiana.

“No tendremos ningún problema”, dijo.

Escuche la entrevista con el presidente de la Dimayor aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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