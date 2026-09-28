Sebastián Oliveros dejó de ser el técnico del Tolima: un mundialista será su reemplazo

Deportes Tolima vuelve a quedarse sin entrenador. Luego del empate en condición de visitante ante Fortaleza 2-2, Sebastián Oliveros dejó de ser el técnico, a pesar de haber asegurado en la rueda de prensa que se sentía en condiciones de continuar al frente del club.

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“Lo más cobarde que puedo decir aquí es ‘me voy’. Y no, al contrario: estoy fuerte. Venimos mejorando y estuvimos a 10 segundos de habernos llevado el triunfo”, fueron sus palabras al terminar el encuentro en Bogotá.

Tolima anuncia la salida de Oliveros y la llegada de Luis Fernando Suárez

Por medio de un comunicado, la institución informó la salida del bogotano: “El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A el y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”.

Asimismo, dieron a conocer que Luis Fernando Suárez será el que tome las riendas del equipo, así como el cuerpo técnico que lo acompañará.

“Anunciamos la llegada del profesor Luis Fernando Suárez Guzman y de su cuerpo técnico, conformado por Iván Niño (preparador fisico), Fabián Torres (asistente técnico) y el profesor Henry Rojas, quién se desempeñará como asistente técnico del equipo profesional”, se lee en el comunicado.

La última experiencia de Suárez, de 66 años, fue en el Deportivo Pereira, que estuvo al frente del club entre junio de 2024 y abril de 2025. Llega con una experiencia en tres Mundiales, con Ecuador (Alemania 2006), Honduras (Brasil 2014) y Costa Rica (Catar 2022).

Luis Fernando Suárez / Getty Images / Omar Vega Ampliar Luis Fernando Suárez / Getty Images / Omar Vega Cerrar

Oliveros, un DT que no terminó de convencer en Ibagué

El técnico bogotano de 38 años fue anunciado en rueda de prensa el 6 de julio en un evento que tuvo lugar en la sede deportiva del equipo. Su debut se produjo por Copa Colombia en el juego de ida frente a Deportes Quindío, pero dos partidos más tarde tuvo su primer golpe al quedar eliminado de esta competición por la vía de los penales.

Posteriormente quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final frente a Independiente del Valle de Ecuador y las dudas comenzaron a gestarse en la hinchada del cuadro Pijao.

Luego del partido de ida de Libertadores y el empate ante Bucaramanga, Oliveros dejó una declaración que dio de qué hablar, pues aseguró que la afición no había superado la tusa que había dejado la salida de Lucas González.

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“Hace rato vengo viendo algo y es momento de hablarlo. Lo digo con respeto y es que todos están como la ‘viuda’ del profe Lucas González y si no superan esa tusa va a ser muy difícil que cualquier proceso surja. Quieren que aparezca una persona y que el equipo juegue de la misma manera con los mismos hombres y situaciones. Cada jugador tiene diferentes maneras de adaptarse y en la mayoría de juegos hemos sido superiores”, manifestó.

Al final, Oliveros nunca terminó de convencer en Ibagué y algún sector de la afición venía pidiendo su salida. Deja el club luego de 15 partidos dirigidos y un saldo de 6 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 46%. Asimismo, el equipo marcha en la séptima casilla con 18 unidades.