Ronaldo Pájaro, víctima del terremoto en Colombia y jugador del Cali, no ha podido ser operado

En la emisión de El VBAR de este 18 de agosto, el gerente general del Deportivo Cali Felipe Restrepo explicó como han sido los días posteriores al terremoto que sacudió varias zonas del país, entre las más afectadas, la capital del Valle del Cauca.

Y es que la sede principal del conjunto azucarero se encuentra temporalmente cerrada tras presentar varios daños.

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Dictamen médico de Ronaldo Pájaro

Restrepo señaló en la entrevista la situación médica de Ronaldo Pájaro, volante de 24 años que sufrió lesiones tras el desastre natural: “Tenemos la situación ya conocida de Ronaldo Pájaro, quién tiene un codo fracturado y también un tobillo lesionado, estamos pendientes de obtener ya los procedimientos para su cirugía del codo ya que los centros de salud y los médicos están priorizando la atención urgente... Mientras tanto esta siendo atendido en el departamento médico día a día”.

Pájaro estaría aproximadamente dos meses por fuera de las canchas luego de sufrir lesiones en el codo y el tobillo durante el terremoto que sacudió al país. El mediocampista del Deportivo Cali tuvo que saltar desde el balcón de su vivienda para ponerse a salvo durante la emergencia y terminó lesionado.

Regreso de los torneos DIMAYOR

Con respecto al retorno del fútbol colombiano, se le pidió a Felipe Restrepo su opinión sobre la reanudación del torneo colombiano como canal de ayudas para los damnificados.

“Es algo difícil de evaluar, hay que encontrar el balance entre poder enfocarnos en las prioridades e ir retomando la normalidad. Pensar que el fútbol como generador económico también nos ayuda a varios a tener un sustento... Se trata también de que el fútbol pueda colaborar, también estamos apoyando varias campañas de donaciones y procurando que la normalidad regrese lo más pronto posible”.