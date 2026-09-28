Rafael Dudamel explicó las claves para la mejoría del Deportivo Cali

El Deportivo Cali ha dejado atrás el momento de incertidumbre que marcó su inicio de semestre. Tras una racha de cinco jornadas donde incluso se cuestionó la continuidad del cuerpo técnico, el equipo ha encadenado cuatro victorias consecutivas, algo que no lograba desde el año 2021.

El técnico Rafael Dudamel habló sobre el buen momento por el que pasa el cuadro vallecaucano durante la rueda de prensa, posterior a la victoria sobre Águilas Doradas 2-0 el pasado domingo 27 de septiembre.

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Para el técnico Rafael Dudamel, la clave de este repunte radica en la madurez y la convicción del grupo. Al ser consultado sobre el proceso, el entrenador venezolano expresó: “En medio de la paciencia, la convicción de los jugadores, la madurez del equipo para atravesar turbulencias... Como dicen los pilotos en los aviones, tendremos turbulencia, pero no pondrá en riesgo la seguridad del vuelo”.

La defensa, protagonista en el Cali

Uno de los pilares más notables de este presente verde y blanco es la mejora defensiva. El equipo acumula tres partidos consecutivos manteniendo su arco en cero, fruto de un trabajo sincronizado en la zaga central liderada por Fernando Álvarez y Jose Caldera. Al respecto, el defensor destacó la armonía grupal: “Creo que los objetivos individuales se han alineado con el objetivo colectivo y a partir de ahí todo fluye mucho más”

Asimismo, Dudamel explicó la transición táctica desde la línea de cinco defensores, que fue esencial para estabilizar el caos defensivo al inicio de su gestión, hacia un plantel de cuatro defensores que hoy le otorga mayor fluidez y alternativas ofensivas al equipo. Con este buen momento tanto anímico como deportivo, el Cali mira con optimismo su próximo duelo contra Alianza el próximo 2 de octubre.