Liga Colombiana 2026-2: ¿Cuándo se vuelve a jugar y cuál será el formato? Dimayor fijó reunión clave

La Liga Colombiana 2026-2 se encuentra detenida por cuenta de la emergencia que atraviesa el país, luego del terremoto sufrido el pasado lunes 10 de agosto.

Aunque en un primer momento, la DIMAYOR corrió un día el resto de la programación de la cuarta fecha. Ahora bien, ante la gravedad de los hechos en las ciudades afectadas por el movimiento telúrico de 7.2, se determinó que por lo pronto no haya fútbol y con ello enfocar todos los esfuerzos en socorrer a las víctimas.

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¿Cuándo se vuelve a jugar la Liga Colombiana 2026-2?

A través de un comunicado divulgado por la DIMAYOR, se informó que el fútbol colombiano en general retomará competencias a partir del miércoles 19 de agosto.

Frente a dicha información, el presidente Carlos Mario Zuluaga confirmó en 6AM W que desde el día ya mencionado se programarán los encuentros faltantes de la cuarta jornada del campeonato. Estos son los partidos:

Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira - Romelio Martínez

Águilas Doradas vs Llaneros - Estadio Cincuentenario

Independiente Medellín vs Millonarios - Atanasio Girardot

Posteriormente, se programará la sexta fecha y la quinta quedaría aplazada de momento con los siguientes encuentros:

Llaneros vs Deportes Tolima

Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas

Boyacá Chicó vs Junior de Barranquilla

Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba

América de Cali vs Fortaleza

Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín

Once Caldas vs Alianza Valledupar

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Millonarios vs Deportivo Cali

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¿Cuál será el formato de la Liga Colombiana 2026-2?

El mismo Carlos Mario Zuluaga también advirtió que se avecinan cambios en el formato de la Liga Colombiana 2026-2, teniendo en cuenta la premura del calendario. Así pues, la propuesta es cambiar los cuadrangulares por los play-offs (encuentros de eliminación directa con partidos ida y vuelta), que por cierto vienen de emplearse por la Copa del Mundo.

Pues bien, el periodista Juan Sebastián Vargas confirmó que dicha opción será aceptada o no el próximo miércoles 19 de agosto a las 11 de la mañana, fecha en la que está programada la Asamblea extraordinaria con los 36 clubes del país. Asimismo, se discutirá el nuevo formato de la Copa Colombia.

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