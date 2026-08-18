La Selección Colombia tendría listo su último rival de la fecha FIFA de septiembre y octubre. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Pantling - FIFA

La Selección Colombia volverá a tener actividad en los meses de septiembre y octubre, cuando afronte la triple jornada correspondiente a la Fecha FIFA. Serán los primeros duelos amistosos que dispute el combinado nacional, luego del Mundial 2026.

Hasta el momento, estaban confirmados los compromisos ante México el sábado 26 de septiembre en Baltimore y Perú el domingo 6 de octubre en Miami.

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La Selección Colombia tendría listo su último rival de la fecha FIFA

Según informó el periodista Juan Sebastián Vargas en El VBAR, el tercer rival de la Selección Colombia será Paraguay. Aunque todavía no se ha definido fecha y hora del encuentro, sí es seguro que se lleve a cabo en los Estados Unidos, tal y como los otros dos amistosos ya mencionados.

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Ambos seleccionados se midieron por última vez el 25 de marzo del 2025 por las Eliminatorias sudamericanas. Aquel día hubo empate a dos tantos (2-2) en el Metropolitano de Barranquilla, con anotaciones de Luis Díaz y Jhon Jader Durán por la Tricolor y Junior Alonso y Julio Enciso por los guaraníes.

Contando solo amistosos, el duelo más reciente entre colombianos y paraguayos ocurrió en noviembre del 2022, curiosamente también fue en suelo estadounidense. Fue triunfo 2-0 de la Selección con anotaciones de Dávinson Sánchez y Radamel Falcao García.

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