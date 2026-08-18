¿Once Caldas tendrá que jugar la Liga en un estadio diferente al Palogrande? Esto dijo su presidente

Once caldas y otros equipos de la DIMAYOR atraviesan un momento complejo tras el terremoto que afectó varias zonas del país. El equipo se ha involucrado directamente en labores solidarias con los afectados de la capital caldense, desde retirar escombros como en la entrega de donaciones y suministros.

El presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, habló en El VBAR sobre cuál es la situación del conjunto manizaleño y todo lo que se viene en el Fútbol Profesional Colombiano.

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¿Cuál es el ambiente que se vive en el Once Caldas?

“Dentro de todo lo que ha pasado en la ciudad, y en las regiones aledañas como Pereira y Cali, el equipo está bien, esta muy dolido por lo que pasó en Manizales, los jugadores se han volcado a las calles a colaborar de diferentes formas, en primer momento movieron escombros, repartieron mercados, hicieron sus propias colectas entre el grupo”. Explicó Jaramillo.

La situación también golpeó varios jugadores, cuyas familias se encontraban en Manizales, mientras que el plantel se encontraba fuera de la ciudad: “El impacto que pueden llegar a manejar sus a generar sus familias que quedaron en Manizales pesó, ellos estaban en Montería”.

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Acompañamiento para los jugadores

El club también puso en marcha un acompañamiento especial para atender el impacto emocional de los jugadores respecto a la emergencia.

El presidente destacó que “se ha contratado un coach que esta permanentemente con ellos, escuchándolos, canalizándoles todos esos sentimientos que son normales”. Asimismo, Jaramillo señaló “son jugadores de futbol y muchas veces creemos que son maquinas y que no sienten, y que no tienen derecho a llorar o a expresarse”.

Nuevo formato de la Liga encima de la mesa

El dirigente del Once Caldas indicó cuáles han sido las propuestas para manejar los cambios en las competiciones de la máxima categoría del fútbol colombiano: “El presidente Carlos Mario lo hizo mediante los medios y expresó cual podría ser una de las propuestas que ellos lleven como DIMAYOR... Tampoco hay muchas opciones: el cuadrangular o los playoffs. En Copa sería un solo partido por sorteo, entonces yo creo que no hay mucho de que hablar al respecto”.

En el Vbar se le preguntó cual era la posición del club respecto a estas propuestas, ya que hay varios clubes que expresan que no encuentran viables las propuestas por temas económicos.

Jaramillo explicó: “Lo primero es que nosotros queremos escuchar, queremos ver qué propuestas hay sobre la mesa, porque es difícil ponerse a debatir y a tomar una determinación sin haber escuchado. En cuanto a la Copa, yo sí sería partícipe de que se haga un solo partido en sorteo. Hay que ver en dónde se juega porque nosotros en Manizales no podríamos disputar partidos en agosto”

¿Once Caldas tendrá que jugar la Liga en un estadio diferente al Palogrande?

Pese a las afectaciones presentadas por el terremoto, el Once Caldas mantendrá su localia en Manizales. El estadio Palogrande no sufrió daños estructurales: “Afortunadamente el estadio no tuvo daños mayores, los daños que tuvo ya se están trabajando, otros ya están reparados, otros están en proceso”.

La principal dificultad no está en la infraestructura del escenario, sino en la situación que atraviesa la ciudad y la atención que actualmente requieren las autoridades. El club, además, no tiene programados partidos como local durante agosto, debido a la programación y al aplazamiento de su próximo compromiso ante Tolima. Así pues, se puede cumplir con el plazo de un mes sin actividad en el escenario deportivo.

Próximo enfrentamiento del Once Caldas

El Once Caldas visitará al Junior en Barranquilla el próximo 23 de agosto por la fecha 6 de la Liga Colombiana 2026-ll a las 8:15 PM. Por lo pronto, ocupa la novena casilla con 5 puntos y diferencia de gol +3.