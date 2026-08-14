Dimayor estudia cambios para el semestre: play-off en liga y copa se jugaría a un solo partido

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los posibles cambios que se implementarían en Liga y Copa BetPlay para este semestre ante la emergencia que causó el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

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Confirmó que se plantea cambiar los cuadrangulares por play-off para las instancias finales de la liga. Para la copa, mencionó que estudian que se juegue a un solo partido en un estadio por sorteo o que sea en casa del equipo menos favorecido en la tabla.

Estadios en ciudades afectadas

Zuluaga aseguró que ya se están examinando los estadios en las ciudades afectadas: Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

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“El Deportivo Cali está examinando su estadio. Creemos que el que más afectación puede tener es el estadio Pascual Guerrero (donde juega el América de Cali), pero pensamos que estarán certificados y en condiciones”, indicó.

¿América de Cali podría jugar en Bogotá?

Señaló que la Dimayor hará una visita a los estadios para constatar que cumplan con las condiciones de seguridad que se necesitan, entre ellos la plaza del América de Cali, el estadio Pascual Guerrero. No obstante, aseguró que, en caso de que no pueda estar habilitado, el cuadro ‘escarlata’ necesitaría el aval de las autoridades de Bogotá para terminar los torneos en la capital.

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“No tendremos ningún problema”, agregó.

¿Cuándo se vuelve a jugar el FPC?

Informó que, desde el miércoles 19 de agosto, retomarán con los partidos aplazados de la jornada 4, seguirían con la fecha 6 y quedaría aplazada la fecha 5.

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