Octavo técnico que cae en la Liga colombiana: conteo actualizado a la fecha 12 del torneo

La fecha 12 de la Liga colombiana dejó a tres nuevos equipos sin entrenador, para llegar así a un acumulado de 8 técnicos que han caído durante el campeonato. El promedio en los últimos semestres es de 10 entrenadores salientes por torneo.

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A continuación el listado de los técnicos que han dejado el cargo en la Liga colombiana:

Richard Páez (Cúcuta)

Fue el primer técnico que salió en el actual torneo. Asumió en febrero del 2026 y tras el mal inicio en el cuadro Motilón, en el que acumuló tres derrotas consecutivas, más la eliminación de Copa Colombia, fue cesado del cargo. Duró 22 partidos dirigidos en general y dejó un balance de apenas 3 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

Jonathan Risueño (Deportivo Pasto)

Asumió en diciembre de 2025 y fue cesado del cargo en agosto de 2026 luego de sumar cuatro derrotas consecutivas en el inicio del campeonato. Se fue dejando un saldo de 11 triunfos, 4 empates y 13 derrotas en 28 juegos.

Camilo Ayala (Alianza)

Fue el tercer técnico que salió en el actual campeonato. Asumió en febrero de 2026 y salió el 30 de agosto luego de solo obtener dos empates en los primeros seis partidos. Dirigió un total de 23 juegos, de los cuales ganó 5, empató 8 y perdió 10.

Alfredo Arias (Junior)

Una de las salidas más sonadas del campeonato, pues lo hizo tras ser campeón en los últimos dos semestres. No obstante, en sus primeros seis partidos del actual certamen solo pudo sacar dos empates, cayó eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla y esto desencadenó en la terminación de su vínculo. Desde su llegada en junio de 2025, dirigió 74 partidos, ganó 33, empató 18 y perdió 23.

Fabián Bustos (Millonarios)

Tuvo una sorpresiva salida de Millonarios, pues la anunciaron un día antes del clásico contra Santa Fe. Asimismo, dejó al equipo adentro del grupo de los ocho, tras sumar 11 puntos y solo perder uno de los 6 partidos del semestre. En general, estuvo a cargo en 32 partidos, de los cuales ganó 16, empató 9 y perdió 7.

Hernán Darío Herrera (Once Caldas)

La derrota ante Bucaramanga y la presión de la hinchada hizo que el técnico antioqueño presentara la renuncia, la cual fue aceptada. Era el entrenador de más largo proceso en el fútbol colombiano, pues duró en el cargo 2 años y 11 meses. En el conjunto de Manizales dirigió 155 partidos, con un saldo de 67 ganados, 40 empatados y 48 perdidos.

Hubert Bodhert (Jaguares)

La derrota ante Alianza en condición de local puso fin a su segundo ciclo en la iinstitución, a la cual regresó en abril del presente año y sale tras 19 partidos, de los cuales ganó 4, empató 6 y perdió 9.

Sebastián Oliveros (Tolima)

Fue el último entrenador en salir para completar la lista de 8. La relación con la afición estaba desgastada, por lo que el empate ante Fortaleza terminó lapidando el proceso del técnico bogotano, quien duró apenas 15 partidos al frente de la institución, con un saldo de 6 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.