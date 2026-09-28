Juan Guillermo Cuadrado, convocado para juego de Millonarios ante Medellín

Juan Guillermo Cuadrado está listo para debutar con Millonarios. El extremo antioqueño fue incluido en la nómina de convocados para el encuentro de este martes, nada más y nada menos que frente al Medellín, el equipo de sus amores en el fútbol colombiano.

Cuadrado lidera la lista de 20 jugadores citados para el encuentro de este martes en territorio antioqueño, pendiente por la cuarta fecha del presente campeonato. El encuentro fue aplazado tras el temblor que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

¿Hace cuánto no juega Cuadrado en Millonarios?

De sumar minutos este martes, Juan Guillermo Cuadrado volvería a tener minutos en el fútbol colombiano después de 17 años y cinco meses. La última vez había sido el pasado 17 de mayo de 2009, en un duelo frente al Once Caldas.

Varias bajas en Millonarios

No obstante, no todas son buenas noticias para Millonarios, el equipo bogotano cuenta con varias bajas sensibles para este compromiso. A las ausencias ya confirmadas de Rodrigo Conteras, Mateo García y Jhomier Guerrero, se suman las de Samuel Martín, Carlos Sarabia, Rodrigo Ureña y Sergio Mosquera.

A través de un comunicado, el club bogotano informó sobre la actualidad médica de estos últimos cuatro jugadores.

“Samuel Martin presento una contusión en el tobillo derecho... Carlos Sarabia sufrió lesión muscular en aductores... los jugadores Sergio Mosquera y Rodrigo Ureña se encuentran en un procesos de control de cargas dado el volumen de competencia que han tenido durante el semestre”, informó.

Millonarios figura, parcialmente, en la cuarta posición del campeonato con 20 puntos, producto de cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas. Los azules vienen de empatar en ese mismo estadio, 1-1 en el clásico contra Atlético Nacional.