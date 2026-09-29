Las cuentas del Junior para clasificar a cuadrangulares: qué necesita, próximos rivales y más

Junior de Barranquilla tuvo un inicio de Liga muy pobre, en el que en sus primeros 6 partidos no sumó ni una victoria, ya que empató 3 y perdió 3. Esta situación, sumada a la eliminación de la Copa, terminó desencadenando en la salida del técnico uruguayo Alfredo Arias, quien venía de ganar los últimos dos títulos del rentado nacional.

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Sebastián Viera fue nombrado en el cargo y en su debut pudo rescatar un empate agónico ante Jaguares, luego perdió contra Alianza y ya sumó sus dos primeras victorias consecutivas, ante Fortaleza y contra Medellín. Esta última fue clave, pues en caso de haber caído, la esperanza de la clasificación se empezaba a desvanecer.

¿Qué necesita Junior para clasificar a cuadrangulares?

Un aspecto clave en las cuentas del Junior es que tiene tres partidos aplazados: Nacional (V), Pereira (L), y Boyacá Chicó. El equipo Tiburón ha disputado 9 partidos y suma 9 puntos, para un rendimiento del 33.33%, ubicándose en el puesto 16 de la tabla de posiciones.

Así las cosas, al Junior le resta por disputar 10 partidos, es decir, 30 puntos en juego. Históricamente en el fútbol colombiano, el número mágico de la clasificación cuando se disputan 19 fechas, oscila entre 29 y 31 puntos.

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En ese orden de ideas, para llegar a la meta de 30 puntos, el conjunto barranquillero debería sumar 21 puntos de los 30 por disputar, por lo que debería tener un rendimiento exigido del 70%.

Para llegar a ese acumulado, Junior tendría dos opciones: en una debería ganar 6 partidos, sacar 3 empates y permitirse una derrota. Otra opción sería lograr 7 victorias y permitirse 3 derrotas.

El fixture de Junior

Junior disputará 5 partidos en casa y 5 de visitante: