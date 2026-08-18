‘Levantemos a Colombia’: leyendas del fútbol jugaran en El Campín por los damnificados del terremoto

El fútbol colombiano volverá a reunirse, esta vez por una causa solidaria. El próximo viernes 21 de agosto, el estadio El Campín de Bogotá será escenario de un partido benéfico que reunirá a varias leyendas del fútbol nacional para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

La iniciativa, denominada ‘Levantemos a Colombia’, es liderada por el exfutbolista vallecaucano Mario Alberto Yepes, quien busca utilizar el fútbol como herramienta para recaudar recursos y acompañar a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Entre los nombres confirmados para el encuentro aparecen Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, René Higuita, Faryd Mondragón, Camilo Zúñiga, Carlos Sánchez, Giovanni Moreno, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas, Jackson Martínez, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Jhon ‘Choronta’ Restrepo, Giovanny Hernández, Cristian Zapata, Gerardo Bedoya, Carlos Valdés, Óscar Córdoba, Teófilo Gutiérrez y Fredy Guarín.

El objetivo del encuentro no será deportivo. Los recursos recaudados serán destinados a apoyar a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, señaló Yepes en un video publicado en sus redes sociales.

Los organizadores también invitaron a los aficionados a vivir nuevamente una fiesta del fútbol en paz. Los jugadores confirmados participaron en un video para convocar a las familias al estadio y propusieron que los asistentes puedan acudir con la camiseta del equipo del que son hinchas.

Las entradas para el partido estarán disponibles a través de TuBoleta y tendrán precios entre 25.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la localidad. Occidental Preferencial, Platea Alta, Platea Baja y General tendrán un valor de 50.000 pesos; Oriental Platea, Preferencial y General costarán 40.000 pesos, mientras que Lateral Norte y Lateral Sur tendrán un precio de 25.000 pesos.

De esta manera, El Campín será el punto de encuentro de varias generaciones del fútbol colombiano, en una jornada que busca convertir la pasión por este deporte en una ayuda concreta para quienes resultaron afectados por el terremoto.