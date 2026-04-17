Conozca la historia del primer animal que llegó al espacio: esta fue la razón de enviarlo

Laika, el primer animal en ir al espacio. Foto: Gettyy Images. / Sovfoto

Desde inicios del siglo 20, el ser humano exploró la posibilidad de salir del planeta Tierra e incursionar en el espacio exterior; sin embargo, la alta complejidad y riesgo que presentaba hacer que una persona tripulara la misión hizo que se explorarán otras posibilidades, llegando a la conclusión de que usar a un animal sería viable.

Y es que en la época en la que se envió al primer animal al espacio se corría la ya muy conocida carrera espacial entre Estados Unidos y la ahora extinta Unión Soviética, en donde ambos países buscaban ganarle al otro en materia de exploración de ese aspecto.

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Es así como esa carrera llevó a una de esas naciones a tomar una decisión (hoy muy criticada) que cambió el rumbo.

Esta es la historia de Laika, el primer animal en ir al espacio

Pues bien, el primer animal que llegó al espacio fue llamado Laika, quien tripuló la misión de la Unión Soviética Sputnik II (satélite).

La destacada revista National Geographic explicó en un artículo publicado en su página web que Laika fue una perra callejera mestiza que fue elegida por los directores de esa misión junto a otros animales, también callejeros.

“La elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados“, mencionó la revista.

Y es que para que Laika fuera seleccionada por encima de los otros perros, los animales debieron pasar por un entrenamiento fuerte que, incluso, en un futuro llegó a ser catalogado como cruel.

“Las dimensiones de la cápsula del Sputnik 2 hacían que los perros tuvieran que adaptarse a un espacio muy reducido y pasar por un entrenamiento intensivo en máquinas centrifugadoras que simulaban las condiciones de despegue del satélite”, explicó la revista.

El destino de Laika y el final de la misión Sputnik II

Una vez seleccionada, Nikita Kruschov, director del programa espacial de la URSS en ese entonces, sabía que el animal no sobrevivía a la misión.

“ El equipo sabía que iban a enviarla a su muerte y más de uno, tras la desintegración de la Unión Soviética, manifestó sus remordimientos por haberlo hecho , pero no tenían elección ante las órdenes de Kruschov”, explicó la publicación de la revista.

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Así, el 3 de noviembre de 1957 “el Sputnik 2 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en el actual Kazajistán. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial", teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente de que no se sabía qué tan peligroso era para un humano ir al espacio.

Sin embargo, y tras su puesta en órbita, una serie de fallas hizo que Laika muriera en la misión.

“Durante las tres primeras órbitas el funcionamiento del satélite fue normal, pero en la cuarta la temperatura empezó a aumentar rápidamente a causa de un fallo en el sistema de control térmico. Laika murió poco después a causa de un paro cardíaco provocado por la hipertermia “, dijo National Geographic.

Y es que hasta la fecha la situación ha desatado muchas críticas, pues se envió a la muerte a un ser vivo en pro de hacer una prueba; sin embargo, según recoge la publicación, para ese entonces “el sacrificio de Laika” se justificó en el marco de avanzar en la carrera espacial.

Las misiones con animales continuaron

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Posteriormente, ocho perros fueron enviados al espacio, pero ya con naves más preparadas; todos sobrevivieron, menos uno. “Mushka y Pchyolka, tripulantes de la misión Sputnik 6 en 1960: los soviéticos perdieron el control de la cápsula durante la maniobra de reentrada en la atmósfera y, para evitar que los países rivales se hicieran con sus datos, la hicieron explotar con una carga explosiva”, concluyó NatGeo.

Vea algunas fotos de Laika:

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