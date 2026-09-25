Este es el puntaje mínimo del ICFES para ganar una beca en Colombia: Programas del gobierno y más

Entre mayor sea el puntaje de las pruebas Saber 11, mayor es la posibilidad de acceder a diferentes programas de financiación y becas que permiten iniciar los estudios superiores en Colombia. Para acceder a las convocatorias no existe un único puntaje, dado que cada programa establece sus propios requisitos y criterios de selección.

Algunas convocatorias utilizan el resultado de las pruebas Saber 11 como uno de los factores para elegir a los beneficiarios, mientras que otras únicamente exigen haber presentado la prueba.

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Becas en Colombia

Distinción Andrés Bello

La distinción Andrés Bello es un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional y el ICFES que reconoce a estudiantes que obtienen resultados sobresalientes en las pruebas Saber 11. Los beneficiarios pueden acceder a los subsidios de matrícula y sostenimiento administrados por el ICETEX para estudiar en instituciones de educación superior.

Puntaje ICFES: No existe un puntaje fijo; el beneficio se asigna a los estudiantes con los mejores resultados, de acuerdo con las categorías establecidas por el Ministerio de Educación.

No existe un puntaje fijo; el beneficio se asigna a los estudiantes con los mejores resultados, de acuerdo con las categorías establecidas por el Ministerio de Educación. Postulación: No existe método de postulación, depende de los resultados de Saber 11 y de la resolución del Ministerio de Educación.

No existe método de postulación, depende de los resultados de Saber 11 y de la resolución del Ministerio de Educación. Requisitos: Obtener un puntaje alto y presentar la documentación solicitada por el ICETEX.

Obtener un puntaje alto y presentar la documentación solicitada por el ICETEX. Fecha de finalización: Se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2026 el formulario y documentos de los beneficiados.

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Becas SER

Las Becas SER son una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. El programa funciona mediante becas creadas por las instituciones de educación superior y financiadas con donaciones de personas o empresas.

Puntaje ICFES: Los programas deben priorizar estudiantes con alto mérito académico en las pruebas de Estado, pero Becas SER no establece un puntaje mínimo nacional único. El requisito específico depende de cada universidad y del programa de becas aprobado.

Los programas deben priorizar estudiantes con alto mérito académico en las pruebas de Estado, pero Becas SER no establece un puntaje mínimo nacional único. El requisito específico depende de cada universidad y del programa de becas aprobado. Postulación: El estudiante debe postularse directamente ante la universidad que tenga un programa de Becas SER aprobado.

El estudiante debe postularse directamente ante la universidad que tenga un programa de Becas SER aprobado. Requisitos: Ser estudiante de estrato 1, 2 o 3 y cumplir las condiciones establecidas por la institución de educación superior. Los requisitos adicionales, como puntaje de Saber 11, promedio académico o condiciones socioeconómicas, dependen de cada programa.

Ser estudiante de estrato 1, 2 o 3 y cumplir las condiciones establecidas por la institución de educación superior. Los requisitos adicionales, como puntaje de Saber 11, promedio académico o condiciones socioeconómicas, dependen de cada programa. Fecha de finalización: Depende igualmente de cada universidad. Para conocer las fechas de 2027-1, el aspirante debe consultar directamente la institución de su interés.

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Jóvenes a la E

El programa Jóvenes a la E, ofrece financiación para acceder a programas universitarios, técnicos y tecnológicos en Bogotá. La convocatoria para el ciclo 2027-1 aún no tiene apertura, pero dentro de los beneficios está financiación del 100% de la matrícula y contempla apoyo de sostenimiento.

Puntaje ICFES: No establece un puntaje mínimo general. El resultado de Saber 11 hace parte de los criterios de selección y algunas instituciones pueden establecer requisitos propios de admisión.

No establece un puntaje mínimo general. El resultado de Saber 11 hace parte de los criterios de selección y algunas instituciones pueden establecer requisitos propios de admisión. Postulación: Se espera que la apertura se realice a finales de 2026.

Se espera que la apertura se realice a finales de 2026. Requisitos: Ser bachiller de un colegio de Bogotá, haber presentado Saber 11, tener hasta 28 años y cumplir las demás condiciones establecidas por Atenea.

Aunque la prueba no está diseñada para determinar quién pierde y quién pasa, el tener un puntaje alto puede mejorar las posibilidades de acceder a determinados beneficios, pero no existe un puntaje que garantice una beca.

Por ello, antes de postularse, es necesario revisar si el programa exige un puntaje específico, utiliza las pruebas como criterio de selección o simplemente solicita haberla presentado.

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