Rector U. Nacional descarta demanda de $2 mil millones contra la institución: “No existe ni habrá”

Una información que circuló en los últimos días señalaba que el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, adelantaba una demanda “silenciosa” por cerca de $2.000 millones contra la misma institución que hoy dirige. Caracol Radio consultó directamente al rector para establecer qué había ocurrido y Peña fue enfático: no existe actualmente una demanda y tampoco ha tomado la decisión de presentar una.

Lo que sí existió fue un trámite de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, iniciado el 4 de mayo de 2026. En este procedimiento fueron convocadas la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional, en medio de las controversias que rodearon la rectoría de Peña y suspensión de la misma.

La audiencia se realizó el 17 de julio y terminó sin acuerdo entre las partes. Cabe decir que de la coinciliación surgieron unas pretensiones económicas por $1.971 millones exactamente, cifra que fue presentada posteriormente como el monto de una eventual demanda.

Pero el rector hizo una precisión fundamental a Caracol Radio en ese detalle “No existe actualmente una demanda de reparación directa presentada por mí contra la Universidad Nacional de Colombia, ni he tomado la decisión de presentar una demanda ahora, ni habrá alguna”.

¿De dónde salen los casi $2 mil millones?

La cifra corresponde a las pretensiones formuladas dentro de la conciliación, no a una deuda reconocida por la Universidad, un pago aprobado o una condena judicial.

Uno de los principales componentes de la reclamación era de aproximadamente $1.096 millones, relacionados con los ingresos que Peña sostiene que dejó de recibir durante el periodo en el que no pudo ejercer la rectoría.

También se incluyeron reclamaciones por perjuicios morales para él, su esposa y sus dos hijas, además de otras medidas de reparación.

Peña explicó a Caracol Radio que el trámite no buscaba simplemente obtener un pago de la Universidad. Según su versión, pretendía una reparación por las afectaciones que considera que sufrió durante la disputa por la rectoría.

“La conciliación fue un mecanismo para buscar una reparación por los daños que consideré ocasionados a mi buen nombre, a mi trayectoria, pero sobre todo las múltiples amenazas de muerte, las intimidaciones y agresiones a mi esposa y a mis hijas para que renunciara a la rectoría”.

La conciliación sí ocurrió, pero terminó sin acuerdo

Aquí está una de las claves para entender la controversia.

La conciliación ante la Procuraduría sí se realizó y terminó sin acuerdo por que las parte no llegaron a un punto, además que no se presento Peña. Entonces, con esa audiencia quedó agotado el requisito de procedibilidad que permitiría, eventualmente, acudir a la jurisdicción administrativa.

Esa situación abrió la posibilidad jurídica de presentar posteriormente una demanda, pero no significa que esa demanda haya sido presentada.

Peña insistió en esta diferencia y pidió que no se hable de un supuesto desistimiento “porque no hay un proceso judicial iniciado del cual haya desistido. Lo correcto es decir que no existe una demanda presentada y no existe una decisión de presentarla”.

Es decir, hubo un trámite previo para intentar una conciliación, pero ese procedimiento no se convirtió en un proceso judicial.

¿Por qué surgió la versión de una demanda?

La existencia del trámite de conciliación y de las pretensiones por $1.971 millones dio lugar a publicaciones que plantearon que Peña avanzaba hacia una demanda contra la Universidad Nacional, la Presidencia y el Ministerio de Educación.

En esas publicaciones también se cuestionó el manejo interno del trámite por parte de la Universidad y el papel de su Comité de Conciliación, así como el hecho de que el asunto no hubiera sido discutido por el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución.

Sin embargo, Caracol Radio verificó directamente con Peña el estado actual de ese mismo proceso y la respuesta del rector es que no existe una demanda presentada.

Por eso, lo que está confirmado es que hubo una conciliación, hubo unas pretensiones económicas y la audiencia terminó sin acuerdo, pero no que exista actualmente un proceso judicial por esos recursos.

Peña descarta una disputa económica con la Universidad

Durante la entrevista, Peña también fue consultado por el cambio en el contexto político e institucional desde que se produjeron los hechos que originaron la reclamación.

El rector reconoció que “ha cambiado fundamentalmente el contexto institucional y político”, pero evitó convertir el asunto en una disputa entre gobiernos.

Explicó que su relación con los distintos gobiernos está determinada por su condición de profesor y servidor de la Universidad Nacional y que, ahora, su responsabilidad es ejercer la rectoría de manera autónoma.

Por eso, aseguró que no está esperando “un nuevo acercamiento para decidir si demando a la universidad, porque no existe una decisión de presentar una demanda”.

Además, Peña sostuvo que la actuación adelantada ante la Procuraduría buscaba que se reconocieran, por las vías institucionales, los daños que considera que le fueron ocasionados durante la disputa por la rectoría.

“No estoy planteando hoy una reclamación económica contra la universidad” aclaró finalmente el rector.