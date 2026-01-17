¿Los bananos son realmente la comida favorita de los monos? La ciencia revela la verdad

No es un secreto que el mundo animal está rodeado de mitos, como por ejemplo, que ejemplares como los perros, los gatos o las vacas pueden predecir con sus comportamientos los desastres naturales, o también que la comida favorita de los monos son los bananos.

Y es que en la cultura popular el ser humano se ha encargado de poner sobre la mesa que este tipo de comida es la favorita de los micos, la especie animal que, entre otras cosas, es la más cercana evolutivamente a nosotros, pues somos parientes.

Lea más: Oso andino fue visto en la cuenca del Río Bogotá: hacen llamado a su protección

Sin embargo, la ciencia reveló qué tan cierto hay en decir que los monos tienen al banano como su comida favorita y, en Caracol Radio, se lo contamos.

¿Es verdad que la comida favorita de los monos son los bananos?

El pasado 14 de diciembre se celebró el Día Mundial del Mono, y en el marco de la celebración, la reconocida revista científica National Geographic reveló la veracidad de la afirmación, basándose en fuentes científicas.

Según explicó la revista citando a la destacada enciclopedia Britannica, aunque los monos sí consumen bananas, esta fruta no siempre está a su disposición, motivo por el cual sería erróneo afirmar que es el alimento favorito de esa especie.

“Aunque la imagen de monos que comen bananas es popular en las caricaturas y en las fotografías de los zoológicos, no puede considerarse representativa de todos los primates ni de su alimentación típica en estado salvaje”, explicó NatGeo.

Lo anterior porque, según explicaron, los monos basan su alimentación en "vegetación, huevos, insectos y animales más pequeños“.

“Entre sus alimentos habituales se encuentran frutas, flores, hojas, nueces, semillas, insectos, pequeños animales y, a veces, huevos de aves", dice NatGeo.

Una de las razones que dan por la cual se explica que el banano no es su comida favorita es porque esta no está siempre disponible. Aunque los monos habitan sectores tropicales del mundo, hay zonas en donde no pueden encontrar este tipo de comida.

Lea también: Bucaramanga estrena patrulla animal para atender casos de maltrato y abandono

Además, la revista explica que el banano que comen en estado silvestre es completamente diferente al que, en ocasiones, el ser humano les suministra. Este último es más calórico y contiene más azúcar.