Este es el primate que con una mordida es capaz de causar la muerte a un ser humano: es venenoso

Todos los animales, en sus respectivos géneros, órdenes, grupos y clases, son conocidos mundialmente por tener determinadas características.

Por ejemplo, es común que el ser humano sepa, en su generalidad, que los arácnidos son venenosos, que los bovinos tienen cuernos y pezuñas; y que los camaleones cambian de color según la superficie en la que estén; sin embargo, hay especies que se salen de esa naturalidad.

Si hablamos de primates, como monos y otros de su clase, se piensa que son animales que por lo general sus métodos de defensa no van más allá de escalar árboles, o en caso de los grandes primates, su fuerza y agresividad.

Pero hay uno de ellos que se sale de esa línea y, fuera de lo pensado, se defiende por medio del veneno. Y es que sí, hay un primate que es venenoso, y no solo eso, sino que esa toxina es capaz, incluso, de matar a un ser humano.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre este primate y cómo hace para tener veneno.

¿Cuál es el primate venenoso que puede matar a un ser humano?

Pues bien, este primate, que aunque es muy adorable, también es letal, es el loris perezoso.

Este animal, precisamente por su aspecto tierno, incluso, ha llegado a verse amenazado por la caza furtiva y también por los mismos traficantes de animales.

Sin embargo, la realidad es que este animal no es una mascota debido a, entre otras cosas, su peligrosidad por el veneno que es capaz de producir.

¿Por qué el loris perezoso es venenoso y cómo hace para inyectarlo?

La reconocida revista National Geographic explicó en un artículo publicado en su página web que el veneno de este primate nace, curiosamente, de sus axilas.

A pesar de que se pensaría que la toxina nace en su boca, no es así, pero lo cierto es que el loris perezoso sí la usa para transmitirlo.

“Este mamífero oculta glándulas braquiales en sus axilas capaces de generar sustancias tóxicas. Eso sí, su uso requiere tiempo y preparación. Y es que, para lanzar un mordisco venenoso, estos primates necesitan primero lamerse la zona“, dice NatGeo.

Ahora, aunque se pensaría que el animal usa el veneno para cazar, la realidad es que su objetivo creacional es distinto.

"El loris perezoso es un animal omnívoro que se alimenta principalmente de savia, frutos, néctar y pequeños insectos, por lo que no necesita esta arma para alimentarse. Sin embargo, sí que la requiere en el ámbito social, donde cumple una función extremadamente violenta durante las disputas territoriales con sus congéneres“, dice la revista.

Según testimonios, el veneno de este animal puede causar en las personas daños neurológicos y necrosis en el área afectada. Además de síntomas de asfixia e hipotensión a causa de una reacción alérgica severa provocada por la mordedura

Vea un video del loris perezoso atacando a un humano:

Cabe resaltar que este video del reconocido canal History Channel se hace bajo supervisión médica y en un entorno controlado.

Vea en fotos al loris perezoso:

