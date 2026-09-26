Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 25 de septiembre de 2026

Loterías de Santander, Risaralda, MiLoto y Medellín. Fotos: Redes sociales de las loterías / Getty Images

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 25 de septiembre de 2026

Este viernes 25 de septiembre de 2026 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El número ganador de la Lotería de Medellín es:

Resultados de la Lotería de Santander HOY viernes 25 de septiembre de 2026

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 25 de septiembre de 2026 se jugó el nuevo sorteo de la Lotería de Santander, que entrega un premio mayor de 6.500 millones de pesos.

El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es:

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 25 de septiembre de 2026

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 25 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El resultado del premio mayor de la Lotería de Risaralda es:

Resultados de MiLoto hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Este 25 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto.

Los números ga nadores son:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: