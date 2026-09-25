Willy García recibe nominación a Mejor Artista de Salsa en los HEAT Latin Music Awards 2026

Los HEAT Latin Music Awards 2026 anunciaron sus nominados y el cantante colombiano Willy García fue incluido en la categoría Mejor Artista de Salsa, reconocimiento que llega mientras desarrolla su En Grande Tour 2026 por América y Europa.

Esta es la tercera nominación que recibe el artista en estos premios. En 2024, García fue homenajeado en la categoría A Toda una Vida, por su trayectoria de más de tres décadas dedicada a la salsa.

La nominación llega durante una gira que ya ha pasado por República Dominicana, Puerto Rico, Canadá y varias ciudades de Estados Unidos. El artista continuará su recorrido por Europa con presentaciones en países como España, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y Suiza.

García recibió la noticia con gratitud y dedicó esta nominación a las familias colombianas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, especialmente a las comunidades del Pacífico, región de la que es oriundo.

Pero el reconocimiento llegó por partida doble para su familia. Lala García, hija del cantante, recibió su primera nominación en la categoría Promesa Musical, luego de presentar su nuevo proyecto artístico y el sencillo “Tú”.

“Que Lala esté nominada también es una emoción muy grande. Como papá y como músico, me llena de orgullo verla construir su propio camino”, expresó Willy García.

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La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, como parte de la Semana HEAT, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

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Los seguidores podrán participar en la elección a través de la aplicación LosHeat.tv, donde deberán registrarse, ingresar a la categoría Mejor Artista de Salsa y seleccionar a Willy García.