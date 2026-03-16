Mito o verdad: ¿El cocodrilo y el caimán son el mismo animal? Esto revela la ciencia

A lo largo de los más de 200 millones de años en donde la vida ha habitado los diferentes ecosistemas de la Tierra, son muchos los animales que han pisado y dominado cada bioma, desde los dinosaurios hasta los mismos seres humanos.

Ahora, aunque la ciencia, que ha estudiado desde Darwin el paso a paso de la evolución de los animales, se ha encargado de clasificar a cada especie, en la sociedad ha existido la tendencia a confundir diferentes animales bajo un mismo nombre. A pesar de que algunos casos es correcto, en otros no. Por ejemplo, el caso de rana o sapo, que se piensa que son un mismo animal.

Lea más: ¿Cuál es la diferencia entre un chigüiro y un capibara? ¿Son el mismo animal? Habita en Colombia

Es así como llegamos al caso de este artículo: el cocodrilo y el caimán, pues en la cultura ha trascendido la duda de si estos dos son un mismo animal.

Por eso, en Caracol Radio se lo respondemos.

¿El cocodrilo y el caimán son un mismo animal?

Pues bien, la explicación de esta pregunta la dio en un artículo la reconocida revista de ciencia, bilogía e historia National Geographic.

La publicación, citando a la enciclopedia Britannica, menciona que estos lagartos, en general, suelen identificarse como un solo animal.

Sin embargo, explicaron que, a pesar de que, en efecto, estos animales se parecen mucho, la realidad es que no son iguales. El cocodrilo y el caimán son dos animales diferentes.

Ahora, aunque sean diferentes, sí comparten una serie de similitudes. Por ejemplo, tanto el caimán como el cocodrilo hacen parte de un mismo orden, que es llamado Crocodylia o Crocodilia.

Le puede interesar: Video | La serpiente salvaje que rompió récord Guinness por ser la más larga del mundo: cuánto mide

Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el cocodrilo y el caimán?

Según NatGeo, las principales diferencias entre estos dos animales son su familia y, claramente, aspectos físicos.

En materia de familia, el "el cocodrilo forma parte de la familia Crocodylidae", mientras que “el caimán corresponde a la familia Alligatoridae”.

Desde otro aspecto, el físico, estos animales son muy fáciles de diferenciar. En primera instancia, la primera diferencia se puede notar en el hocico. El del cocodrilo suele ser más estrecho y tiene forma de V. Por el lado del caimán, su hocico es más aplanado, ancho y tiene forma de la letra U.

Otra diferencia es que en los caimanes, por lo general (no sucede en todos), cuando tienen la boca cerrada no se les ven los dientes. A los cocodrilos sí se les ven.

Como última diferencia física también está el color: los cocodrilos suelen tener tonalidades más verdes y oliva en la piel, mientras que los caimanes son negros y grises. Adicionalmente los primeros suelen ser más grandes que los segundos.

Lea también: Estas son las diferencias entre un mono y un primate: suelen confundirse con un mismo tipo de animal

Finalmente, estos animales no se pueden encontrar juntos, pues suelen habitar ecosistemas diferentes. El cocodrilo vive en "pantanos, lagos y ríos, aunque algunas especies llegan a aguas salobres o al mar“. El caimán ”habita orillas de los ríos y otras masas de agua".

Para apreciar las diferencias mencionadas, vea estos videos y fotos de ambos animales:

Cocodrilo:

Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Andrea Pistolesi Ampliar Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Andrea Pistolesi Cerrar

Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Nick Dale / 500px Ampliar Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Nick Dale / 500px Cerrar

Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Saurav Pandey Photography Ampliar Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Saurav Pandey Photography Cerrar

Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Eladio Rodríguez Martín Ampliar Cocodrilo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Eladio Rodríguez Martín Cerrar

Caimán:

Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Art Wolfe Ampliar Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Art Wolfe Cerrar

Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Matt Hansen Photography. Dynami Ampliar Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Matt Hansen Photography. Dynami Cerrar

Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Troy Harrison Ampliar Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Troy Harrison Cerrar

Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / PhotoAlto/Jerome Gorin Ampliar Caimán, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / PhotoAlto/Jerome Gorin Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: