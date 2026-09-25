¿Qué puntaje de ICFES se necesita para estudiar en la universidad? Comparación públicas y privada

Obtener un puntaje alto en las pruebas Saber 11 puede ser un factor importante para facilitar el ingreso a la educación superior, especialmente en universidades públicas donde los cupos son limitados. Sin embargo, no existe una cifra única estipulada en Colombia que determine quién puede o no ingresar a una institución educativa superior. Cada institución establece sus propios criterios y, en algunos casos, estos pueden variar según el programa académico.

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Estas son los requisitos que tienen algunas universidades públicas y privadas del país frente a las pruebas de estado:

Universidad del Norte

En la Universidad del Norte, el resultado de las pruebas Saber 11 hace parte de los requisitos de admisión. Pero no se encuentra totalmente definido dado que la institución realiza variaciones en los cambios semestrales. Para el ciclo 2026-2 las carreras con mayor requisito fueron:

La carrera de Medicina: puntaje superior a 370 puntos.

puntaje superior a 370 puntos. La carrera de Ingeniería Civil: puntaje superior a 360 puntos.

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Universidad El Bosque

La Universidad El Bosque solicita el resultado de la prueba Saber 11 dentro de los documentos para la admisión a programas de pregrado. La institución también contempla un proceso de entrevista, por lo que el resultado del ICFES no debe interpretarse como un único requisó de ingreso. Los requisitos para los interesados del 2026-2 fueron:

La carrera de Medicina: puntaje superior a 320 puntos.

puntaje superior a 320 puntos. Sugerencia para el resto de pregrados: puntaje superior a 250 puntos.

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Universidad EAN

La Universidad EAN tiene como requisito la presentación de la pruebas más no estipula un puntaje mínimo para el ingreso a alguno de sus pregrados. La institución realiza un test de admisión institucional virtual que en conjunto a la documentación otorgada determina las opciones de ingreso.

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Universidad de Caldas

En la Universidad de Caldas no existe un puntaje mínimo general de ICFES para ingresar. La institución explica que utiliza los resultados de Saber 11 de acuerdo con una ponderación por áreas que depende del programa académico y selecciona los puntajes más altos de cada convocatoria.

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Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico, estableció que para el proceso de inscripción de 2026 ya no se necesita un puntaje mínimo para inscribirse. El requisito es haber presentado Saber 11 desde después de 2014.

Esto no significa que cualquier puntaje garantice un cupo. La institución explica que los aspirantes se seleccionan teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de estado y los cupos disponibles; por ello, un puntaje más alto puede aumentar las posibilidades de admisión.

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Universidad Militar Nueva Granada

La Universidad Militar Nueva Granada, al igual que la anterior solicita la prueba de estado como requisito y dependiendo de los puntajes ponderados más altos pasan de ronda a los aspirantes hasta agotar la disponibilidad.

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Puntajes ICFES 2026

Las universidades en Colombia no tienen un único puntaje ICFES, pues este varia entre instituciones y entre carreras. En las universidades privadas usadas para este artículo:

Universidad del Norte

Universidad El Bosque

Universidad EAN

El ICFES puede formar parte del proceso de admisión, pero no necesariamente existe un puntaje único para todos los programas. En las universidades públicas:

Universidad de Caldas

Universidad del Atlántico

Universidad Militar Nueva Granada

El resultado puede utilizarse para ordenar a los aspirantes según los cupos disponibles o combinarse con otros criterios. Por eso, obtener 300, 350 o 450 puntos no garantiza por sí solo un cupo. Lo recomendable es revisar el proceso de admisión vigente, el programa específico y los puntajes o criterios establecidos para la convocatoria.

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