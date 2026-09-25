Juan Luis Guerra y Manny Cruz se unen por primera vez en ‘Nieve en Verano’

El merengue dominicano reúne por primera vez a Juan Luis Guerra y Manny Cruz en ‘Nieve en Verano’, una colaboración que para Cruz representa el cumplimiento de uno de los grandes sueños de su carrera.

La canción cuenta una historia de amor que desafía toda lógica y utiliza la imagen de la nieve en pleno verano como una metáfora de aquellas cosas que parecen imposibles, pero que pueden hacerse realidad cuando se cree, se trabaja y se sabe esperar.

Para Manny Cruz, el lanzamiento llega además en un momento especial de su trayectoria. El artista celebra diez años desde el inicio de su etapa como solista y 19 años desde que comenzó profesionalmente en la industria musical.

“Todavía me cuesta encontrar palabras para describir lo que significa este momento para mí”, aseguró Cruz, quien recordó que desde niño creció escuchando y admirando las canciones de Juan Luis Guerra.

La colaboración también representa un encuentro entre dos generaciones del merengue dominicano, unidas por sus raíces, su identidad y su conexión con la fe. Juan Luis Guerra recibió el demo de la canción y, junto a Janina Rosado, trabajó en la producción y los arreglos para llevarla a su versión definitiva.

“Siempre recibí con mucha alegría y con mucho cariño el trabajar con Manny, sabiendo lo buen artista que es y lo mucho que representa para el merengue en República Dominicana”, señaló Guerra.

Un videoclip ambientado en los años 80

El videoclip de ‘Nieve en Verano’ fue dirigido por Jean Guerra y está ambientado en una fiesta inspirada en la Cuba de los años ochenta, recreada en Portazul.

En la historia, Manny interpreta a un joven que se enamora a primera vista de Francisca, personaje que llega a la fiesta a bordo de un Dodge Coronet de 1950. Aunque inicialmente le niegan la entrada, consigue ingresar y comienza una historia marcada por el baile y el romance.

El video cuenta además con la participación especial del exbeisbolista dominicano David Ortiz.

La canción fue compuesta por Manny Cruz, Motiff, Efraín Nicolás González, Daniel Santacruz y Janina Rosado, con arreglos de Rosado y Motiff. La producción estuvo a cargo de Janina Rosado, mientras que la mezcla fue realizada por Allan Leschhorn y el mastering por Adam Ayan.

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Con ‘Nieve en Verano’, Manny Cruz abre una nueva etapa de su carrera y cumple uno de sus sueños: compartir una canción de merengue con uno de los artistas que más ha admirado desde su infancia.