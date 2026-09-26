¿Cuáles son las mejores 100 series del siglo XXI? Breaking Bad y Game of Thrones dentro del top 10

El New York Times publicó oficialmente su lista de los mejores éxitos de la pantalla grande, en cuanto a las series y programas de TV que marcaron a la audiencia de principios de este siglo por sus historias y conexión que generaron con el público.

Este ranking se elabora considerando las series emitidas desde el año 2000 hasta la fecha, reconociendo que durante este periodo se produjo una gran transición en la forma en la que se veían estos productos audiovisuales, incursionando muchos de estos de la televisión tradicional al mundo del streaming, mientras que otros alcanzaron la fama en esta nueva era digital.

Para la realización de este ranking participaron más de 500 asistentes, entre estrellas influyentes, productores ejecutivos y otras personalidades destacadas del mundo de la televisión.

¿Cómo quedó el top 10 del ranking según The New York Times?

A continuación le explicamos cómo quedó estructurada la lista de las series de TV y streaming que ocuparon los primeros diez lugares:

Breaking Bad (2008–2013)

(2008–2013) The Wire (2002–2008)

(2002–2008) Mad Men (2007–2015)

(2007–2015) Succession (2018–2023)

(2018–2023) Fleabag (2016–2019)

(2016–2019) Game of Thrones (2011–2019)

(2011–2019) Veep (2012–2019)

(2012–2019) 30 Rock (2006–2013)

(2006–2013) Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

(2000–2024) Atlanta (2016–2022)

Breaking Bad se llevó el primer puesto como la serie ganadora de este ranking y, por lo tanto, la mejor que se ha producido en este último tiempo, gracias al impacto y a las diferentes tendencias que marcó entre los espectadores.

La trama de esta serie se centra en el profesor de química White, interpretado por Bryan Cranston, el cual, a pesar de sus conflictos y su enfermedad (cáncer) se logra convertir en un villano al darle un cambio drástico a su vida al producir ahora drogas y darse a conocer como un narcotraficante en compañía de su estudiante y cómplice Jesse Pinkman.

Por otro lado, Game of Thrones se llevó el sexto puesto dentro de esta lista. El éxito de la serie de HBO se centra en un mundo medieval donde conviven clanes familiares con dragones, que luchan por controlar el territorio ficticio de Poniente para así consecuentemente tomar el control de los Siete Reinos desde el Trono de Hierro.

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¿Qué otras series quedaron dentro de las 100 más populares del siglo XXI?

En este extenso listado se identificaron series que han tenido un impacto significativo en el ámbito del streaming, entre las cuales destacan:

# 11 The Office (U.S.) (2005–2013)

The Office (U.S.) (2005–2013) # 19 Chernobyl (2019)

Chernobyl (2019) # 22 Lost (2004–2010)

Lost (2004–2010) # 26 Black Mirror (2011–presente)

Black Mirror (2011–presente) # 43 Peaky Blinders (2013–2022)

Peaky Blinders (2013–2022) # 44 BoJack Horseman (2014–2020)

BoJack Horseman (2014–2020) # 48 House of Cards (2013–2018)

House of Cards (2013–2018) # 53 Stranger Things (2016–2025)

Stranger Things (2016–2025) # 72 El juego del calamar (2021–2025)

El juego del calamar (2021–2025) # 81 Gambito de Dama (2020)

Gambito de Dama (2020) # 88 Dexter (2006–2013)

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Por último, The New York Times señaló lo especial que fueron estas últimas dos décadas, donde se produjeron narrativas y temáticas llenas de estrellas y una ola de narradores que construyeron el medio audiovisual como se percibe hoy por hoy.

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