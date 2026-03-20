¿Es verdad que los animales pueden predecir los desastres naturales?

Desde las primeras civilizaciones que han habitado la Tierra, los animales han estado relacionados con divinidades, augurios positivos y negativos, y también con relatos mitológicos.

Dentro de todas estas historias que han configurado mitos en la humanidad, aparece uno muy mencionado cuando hay terremotos, tsunamis o algún tipo de fenómeno de la naturaleza.

Se trata de la presunta capacidad que tendrían los animales para predecir los desastres naturales, que es un relato que ha ganado cada vez más popularidad en la cultura del ser humano.

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Sin embargo, ¿esto es del todo cierto? Pues bien, en Caracol Radio le contamos.

¿Qué tan cierto es que los animales pueden predecir los desastres naturales?

Pues bien, el planeta Tierra y sus diferentes cambios han configurado a lo largo de sus millones de años una serie de desastres naturales como los terremotos, huracanes, tsunamis, entre otros, que desde la aparición de la humanidad la han azotado.

Sin embargo, en la cultura popular se ha comentado que los animales, habitantes de estos ecosistemas desde hace siglos, tendrían la capacidad de predecir estos desastres.

Esto sería, entre otras cosas falso y a su vez no, pues no hay un soporte científico que revele que, en efecto, los animales poseen ese ‘sexto sentido’ que les da esa capacidad, a pesar de que algunos estudios den pinceladas de que algunas especies podrían hacerlo.

Terremotos

Según un artículo publicado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, fundación dedicada a la conservación animal, “si bien existen testimonios anecdóticos de este fenómeno (especies que, por ejemplo, abandonan un lugar tiempo antes de que allí ocurra un terremoto) —que se remontan al año 373 a. C.— , no son suficientes para demostrar que los animales poseen esta capacidad".

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Lo que sí es cierto, según este fondo, es que algunos animales pueden sentir los efectos previos de un desastre natural antes de que este se haga visible en la zona que resultará afectada, pero se habla de segundos o pocos minutos, más no de una predicción como tal.

“Algunos animales pueden detectar las vibraciones de un terremoto unos segundos antes de que ocurra, gracias a sus agudos sentidos, pero no horas o días antes. Cuando ocurre un terremoto, se producen dos tipos de ondas de energía. La onda P (u onda de compresión), más pequeña, llega justo antes de la onda S (u onda de cizallamiento), más grande".

Incendios forestales

Algo similar sucede con los incendios forestales. “Para algunos animales salvajes, su agudo sentido del olfato y su percepción del entorno les permiten detectar cuándo comienza un incendio, pero no tienen forma de saber de antemano cuándo ni dónde ocurrirán”, dice el fondo.

Huracanes y tormentas

En el caso de las tormentas, hay estudios que han apuntado a que un animal sí tendría la capacidad de predecirlas: los zorzales de Swainson.

“Aparentemente podían presentir las tormentas tropicales meses antes de que se formaran. Algunos años, los zorzales terminaban su temporada de cría y se preparaban para migrar antes que en otros años”, mencionaron.

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Según el análisis de un estudio, se reveló una relación entre el comportamiento de estas aves y el inicio del periodo de huracanes en la zona. La hipótesis que tomó fuerza en su momento fue que estos zorzales iniciaban su migración antes para “darles a las aves tiempo adicional para esperar a que pasen las tormentas antes de cruzar mar abierto”.

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