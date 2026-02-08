Desde hongos hasta fruta fermentada: ciencia revela que los animales se pueden emborrachar, ¿cómo?

Todo ser vivo en el mundo está compuesto de una serie de comportamientos que hacen que se diferencien unas especies de otras.

Desde personalidades en materia de relacionamiento con otros individuos, hasta personalidades a la hora de buscar recreación.

Ahora, lo que ha descubierto la ciencia históricamente a lo largo de una serie de estudios es que los animales cada vez tienen más en común con los seres humanos, esta vez se encontró que entre ellos y nosotros hay un comportamiento similar: emborracharse.

¿Los animales pueden emborracharse?

Pues bien, la respuesta es que sí, y aunque se piense que es un proceso muy diferente al de los humanos, la realidad es que no.

Los animales usan procesos que las personas también usan para crear el licor, la diferencia es que los primeros lo hacen de una forma más “artesanal”.

“Aunque los humanos son únicos en la búsqueda de tales placeres, varios animales salvajes, desde aves hasta elefantes, también obtienen estimulantes naturales“, explicó en su página web la reconocida revista National Geographic.

En esa línea, acá le dejamos algunos ejemplos de cómo los animales usan su entorno para emborracharse.

Estos son ejemplos de animales que usan su ecosistema para emborracharse

Aves

El primer ejemplo que encontramos es un ave llamada ampelis americana, que usa las bayas de su hábitat para llegar a ese estado.

Aunque no lo hacen consciente, esta ave tiene la capacidad de alimentarse durante un largo periodo de tiempo de estas bayas frutales, y cuando estas llegan a un nivel de maduración muy alta y el animal la consume es que se genera el efecto.

“La levadura natural comienza a fermentar la fruta madura, convirtiendo las moléculas de azúcar en etanol y dióxido de carbono. Si la fruta no ha comenzado a pudrirse, técnicamente es segura para comer, pero puede emborrachar a las aves“, explica NatGeo.

La revista explica que las consecuencias de la ebriedad en estos pájaros es similar al de los humanos: una capacidad de decisión reducida, reflejos lentos, y acciones que los pueden llevar a caer frente a sus depredadores.

Elefantes africanos

En estos animales la fruta llamada marula viene siendo para ellos lo que para el ser humano es el trago. Cuando la fruta está muy madura, se fermenta y causa los efectos.

Un estudio realizado por un estudiante de posgrado en la Universidad de Calgary (Canadá), Mareike Janiak, explicó que "los elefantes africanos tienen una mutación genética que les dificulta metabolizar el alcohol deshidrogenasa, lo que sugiere que estos gigantescos animales pueden emborracharse con la fruta marula", cita NatGeo.

Sin embargo, resaltó que lo hacen no necesariamente buscando embriagarse, sino simplemente para satisfacer su hambre.

Renos

En estos animales el caso es diferente, pues esta especie no recurre a una futa, sino a hongos que resultan ser alucinógenos.

Según explica la revista, los renos en Siberia "comparten hábitat con el hongo alucinógeno Amanita muscaria. Este hongo, llamado matamoscas o falsa oronja, es también uno de los favoritos de los chamanes siberianos, que lo toman como “embriagante y alucinógeno”.

“Los renos comen esta seta venenosa pero nutritiva, cuyas toxinas son neutralizadas por sus complejos estómagos“, agregan.

