Contrátame que yo te contrataré

Germán Calderón España, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, está contratando a un viejo amigo suyo con cargo a los contribuyentes.

El contratado es un abogado llamado Juan Carlos Losada Perdomo, un nombre mencionado aquí en El Reporte Coronell en la investigación sobre el lió de pasaportes en la Cancillería de Álvaro Leyva Durán, que llevó a su salida y posterior destitución por la Procuraduría. Así mismo a que se siga un proceso penal en su contra por un presunto prevaricato.

Juan Carlos Losada Perdomo fue el director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y en esa condición contrató a Germán Calderón España para representar a la Cancillería en el lío de los pasaportes.

Ahora se invierten los papeles y es Calderón España quien contrata a Losada Perdomo.

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En el momento de la investigación de los pasaportes publicamos aquí que Juan Carlos Losada Perdomo salió en muy malos términos de la JEP donde fue fiscal y magistrado auxiliar. El magistrado titular Alejandro Ramelli lo denunció por “sustraer u ocultar” un expediente sobre falsos positivos.

La Procuraduría le abrió a Losada un proceso, que luego le archivó, y adivinen ¿Quién fue el abogado que lo representó?. Pues sí, Germán Calderón España, el mismo contratado por él para la Cancillería y que ahora lo contrata para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Juan Carlos Losada llegó a la Cancillería por ser amigo de Jorge Leyva, el hijo del entonces canciller Álvaro Leyva.

En la época en la que revelamos esto. El funcionario Juan Carlos Losada publicó un comunicado con su versión sobre los hechos, pero la metadata del documento demuestra que el verdadero autor fue Jorge Leyva.

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Por esos días, Leyva hijo le envió un correo a Julio Sánchez Cristo diciendo, entre otras cosas: “Juan Carlos Losada es amigo mío hace casi 20 años. Nos conocimos militando en el partido conservador”.

Pero había algo que no cuadraba. Losada, 20 años antes, no era dirigente político sino se desempeñaba como fiscal 61 seccional. En esa calidad favoreció a Álvaro Leyva Durán en un proceso por injuria y calumnia.

La decisión del fiscal Losada que ustedes pueden ver en la página de Caracol 6AM W ordena: “Declarar la preclusión de la investigación a favor del señor Álvaro Leyva Durán”.

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Es decir que el fiscal Losada, años antes, no se había declarado impedido para actuar en el proceso de Álvaro Leyva a pesar de que era amigo de su hijo.

Y Álvaro Leyva tampoco tuvo problema en vincular a la Cancillería al fiscal que lo había absuelto.

En su momento Martha Lucía Zamora, como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reveló que Losada se reunió en París con Jorge Leyva y con personas interesadas en la licitación de los pasaportes.

Ahora Losada, contratado por Calderón España, estará en la Agencia que entre otras cosas tendrá que intervenir en el proceso por las irregularidades en el contrato de los pasaportes.

Un nuevo capítulo en la historia de estos dos amigos, Germán Calderón España y Juan Carlos Losada Perdomo: “Contrátame que yo te contrataré”.