¿Quiénes son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo? Así llegaron al gobierno de Gustavo Petro

El “fuego amigo” entre funcionarios del Gobierno Petro tiene un nuevo round con las denuncias de la directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez sobre una presunta red de al menos 20 personas en su contra.

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Rodríguez, quien tiene una sostenida disputa con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, UNGRD, Carlos Carrillo, le acusa de tener un “espía” en la entidad que dirige.

La polémica exfuncionaria Juliana Guerrero también ocupa una posición importante en la denuncia pues, según Angie Rodríguez, sería ella una de las supuestas receptoras de información para afectarla políticamente.

¿Quién es Carlos Carrillo y por qué está enfrentado con Angie Rodríguez?

Carlos Carrillo es uno de los líderes políticos de base que desde el progresismo se han sumado al Gobierno de Gustavo Petro y se destacó inicialmente como concejal del Polo Democrático. Carrillo ha tenido disputas no solo con Rodríguez, sino con otros nombres que hacen ruido ideológico en el ejecutivo como en su momento Laura Sarabia y, más recientemente, Daniel Quintero Calle.

La llegada del docente y diseñador industrial al ejecutivo se dio como medida para el saneamiento de la UNGRD, que había sido escenario del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno.

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La pelea con Angie Rodríguez se viene presentando desde hace algunos meses, luego de la llegada de la exdirectora del Dapre al Fondo de Adaptación, entidad que previamente había estado bajo control de Carrillo.

Así las cosas mientras que Rodríguez señala a Carrillo de ineficacia en la ejecución y ahora de protagonizar un complot en su contra; el exconcejal ha contraatacado asegurando que entregó pruebas a la Fiscalía sobre presuntas coimas cobradas a funcionarios de la UNGRD por parte de personas cercanas a Rodríguez.

¿Quién es Juliana Guerrero y cómo llegó al Gobierno?

Juliana Guerrero y su hermana Verónica se dieron a conocer inicialmente como líderes estudiantiles durante la campaña a la presidencia de Gustavo Petro en Valledupar, a la cual llegaron de la mano de René Hernández, gerente de la campaña del Pacto Histórico en Cesar.

El coronel retirado William Castellanos aseguró en una entrevista que conoció a las hermanas en dicha época (2022) y, tras recibir amenazas en su ciudad natal, llegaron a Bogotá donde fueron recomendadas por él entre funcionarios del Gobierno.

Fue así como Juliana Guerrero llegó inicialmente al Ministerio del Interior como enlace territorial en espacios de sensibilización y articulación en escenarios de convivencia.

En el MinInterior siguió ascendiendo pese a la carencia de un título universitario y fue nombrada secretaria ejecutiva asignada al Despacho del Ministerio del Interior. Curiosamente, según conoció Caracol Radio, ese mismo día fue ascendida y posesionada como coordinadora de gabinete.

En dicho ministerio se produjo uno de los primeros escándalos de las Guerrero, aquel relacionado con el uso indebido de un avión de Policía para su desplazamiento para actividades no relacionadas con sus funciones. En aquel entonces el presidente Petro salió en su defensa, asegurando que cumplía funciones relacionadas con la paz total.

Por otra parte, su hermana Verónica llegó como contratista a la entidad de Compra Eficiente. Sin embargo, su nombre saltaría a la agenda noticiosa a raíz de los audios revelados por Cambio en los que se le escucha exigir ponerle freno a la contratación en el Ministerio de la Igualdad, cuando ejercía como empalme para la llegada de Juan Carlos Florián a la cartera.

Justamente en esta cartera se produjo el que es posiblemente el inconveniente de Juliana Guerrero con la justicia hasta ahora, puesto que para su nombramiento como viceministra de las Juventudes presentó un título falso como contadora pública, expedido por la Fundación San José, por lo cual fue imputada.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero?

Angie Rodríguez aseguró que parte de sus inconvenientes en el ejecutivo surgieron por haberse “atravesado” en el nombramiento de Juliana Guerrero en MinIgualdad al advertir las irregularidades en su hoja de vida.

Rodríguez afirmó en 6AM W que Guerrero se convirtió en una mujer “muy poderosa ahora en el DAPRE con el Ministerio de la Igualdad y muy cercana al presidente de la República” y, además, la incluyó en sus denuncias por espionaje.

La directora del Fondo de Adaptación aseguró que Juliana Guerrero y Carrillo fueron mencionados por un extorsionista que le exigió 20 millones de pesos como receptores de información delicada que podría afectar su permanencia en el gobierno.

No solo eso, Rodríguez también acusó a la cesarense de ufanarse de supuestos vínculos con la guerrilla del ELN durante su presencia en la Presidencia de la República. “Ella hacía misiones secretas, dentro de esas, que tenía que hablar con el ELN. Uno entra en pánico y ve a las personas de manera diferente”, declaró Rodríguez.

Las denuncias reveladas por Rodríguez han generado citaciones a debate de control político y está por verse que consecuencias tendrán para las personas señaladas.